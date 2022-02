Essen: Unfall im Nordviertel – Fiesta-Fahrer schwer verletzt

Essen. Bei einem Unfall im Essener Nordviertel sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden. Ein Ford Fiesta kam auf einem Mercedes zum Stehen.

Der Fahrer eines Ford Fiesta ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall im Nordviertel in Essen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtete, kam es um kurz nach Mitternacht im Kreuzungsbereich zwischen Karolingerstraße und Katzenbruchstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und einem Mercedes E-Klasse Coupé.

Dem Feuerwehr-Einsatzbericht zufolge kam der Ford von der Katzenbruchstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit dem Mercedes zusammen. Bilder vom Unfallort zeigen, dass der Kleinwagen schräg auf den Heck der Limousine zum Stehen kam. Im vorderen Bereich kollidierte er auch noch mit einer Fußgängerampel.

Unfall im Nordviertel Essen: Fiesta kam schräg auf E-Klasse zum Stehen

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hätten sich alle drei Insassen aus den beiden Autos bereits außerhalb ihrer Wagen befunden, so die Feuerwehr. Der Fahrer des Fiesta sei nach notärztlicher Erstversorgung in die Uniklinik gebracht worden, so die Polizei. Zwei Frauen, die im Mercedes unterwegs waren, seien leicht verletzt worden. Auch sie seien nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Feuerwehr.

Die Karolingerstraße war im Bereich des Unfallortes zwischenzeitlich voll gesperrt. Zum Unfallhergang und zur Unfallursache gibt es bislang keine Informationen. Die Feuerwehr verweist auf die Polizei, die am Sonntagvormittag noch keine Erkenntnisse mitteilen konnte. Die Ermittlungen laufen. (red)

