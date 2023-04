Essen: Unfall – darum war die A 52 fast drei Stunden dicht

Die A52 war am Sonntag fast drei Stunden lang gesperrt.

Essen. Auf der A52 ging am Sonntag Mittag in Fahrtrichtung Düsseldorf nichts mehr. Hinter der Ruhrtalbrücke hatte es einen Unfall gegeben.

Wegen eines Verkehrsunfalls war die Autobahn A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf am Sonntag in der Nähe der Ruhrtalbrücke etwa zweieinhalb Stunden lang gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Düsseldorf entstand ein Stau von etwa neun Kilometern.

Rettungshubschrauber zog wieder ab

Hinter der Ruhrtalbrücke hatte sich ein Unfall ereignet, dessen Hergang noch nicht bekannt ist. Eine Person wurde nach dabei leicht verletzt, geben die Behörden an. Weil man zunächst von mehreren Verletzten ausging, wurde auch ein Rettungshubschrauber gerufen. Der zog allerdings schnell wieder ab.

Die Autobahn in Richtung Düsseldorf musste auch wegen auslaufenden Benzins und Öls gereinigt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Mittag, die Sperrung wurde gegen 14 Uhr wieder aufgehoben.

