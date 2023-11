Unfall in Essen Essen: Unfall auf der A40 - massiver Stau in Richtung Bochum

Essen. Kurz vor der A40-Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd ist ein Kleintransporter verunfallt. Ein Beifahrer des Wagens wurde schwer verletzt.

Nach einem Alleinunfall eines Kleintransporters am Mittwochvormittag auf der A40 kurz vor der Anschlussstelle Essen-Süd hat die Polizei gegen 11 Uhr alle drei Fahrspuren in Richtung Bochum gesperrt. Kurze Zeit später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Beifahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen und wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen ohne Blessuren.

Wie Feuerwehrsprecher Christian Schmücker vom Einsatzort berichtete, ist ein massiver Rückstau die Folge. Die näheren Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt.

(Wir berichten, sobald neue Informationen vorliegen)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen