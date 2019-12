Nach Unfällen in Essen wurden zwei Fußgänger in Krankenhäuser transportiert.

Essen. Ein 84-Jähriger und eine 18-Jährige liegen in Krankenhäusern, nachdem sie von Autos erfasst worden sind. Die Polizei mahnt zu erhöhter Vorsicht.

Essen: Unfälle fordern zwei schwer verletzte Fußgänger

Zwei Unfälle in Essen-Huttrop und -Frohnhausen haben zwei schwer verletzte Fußgänger gefordert. Die Polizei mahnt in der dunklen Jahreszeit deshalb zu erhöhter Vorsicht.

Wie die Behörde am Montag berichtete, erfasste eine 48-Jährige mit ihrem Auto gegen 17.20 Uhr auf der Steeler Straße einen 84-Jährigen, der die Fahrbahn in Höhe der Kreuzung Mählerweg überquerte. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Eine Stunde später krachte es auf der Kreuzung Kölner Straße/Rüdesheimer Straße/Leipziger Straße. Ein 22-jähriger VW-Fox-Fahrer bog von der Kölner Straße nach links in die Rüdesheimer Straße ab und prallte mit einer 18-jährigen Passantin zusammen, die bei „Grün“ über die Rüdesheimer Straße in Richtung Rüdesheimer Platz ging. Die junge Frau wurde auf die Straße geschleudert. Ein Notarzt behandelte die Fußgängerin vor Ort. Auch sie verblieb schwer verletzt im Krankenhaus.

Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen beim Abbiegen, warnt die Polizei. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger sollten besondere Vorsicht walten lassen. In der vorweihnachtlichen Zeit herrsche durch das hohe Verkehrsaufkommen viel Stress und oft Chaos auf den Straßen, weshalb die Behörde an die gegenseitige Rücksichtnahme appellieren möchte. Zur eigenen Sicherheit sollten sich Fußgänger hell kleiden.