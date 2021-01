Essen: Unerwartete Reaktion auf Artikel über Einzelhändler

Essen. Auf den Bericht über Lockdown-Service des Einzelhandels folgte eine unerwartete Reaktion. Das Möbelhaus Gooran erhielt Post eines Webdesigners.

Eine unerwartete Reaktion hat unser Artikel über die Click-und-Collect-Angebote im Essener Einzelhandel ausgelöst: Peter Ronsiek, Webdesigner und Nachbar der Möbelfirma Gooran unterbreitete dem Unternehmen das Angebot, den digitalen Auftritt ganz neuen Standards anzupassen.

Essener Spezialist erstellte virtuellen Rundgang

In dem Artikel hatte Verkaufsleiter Björn Bruckmann den eigenen Internetauftritt beschrieben und dabei erwähnt, dass das Aussuchen von Couch, Tisch oder Schrank zwar über die Homepage erfolgen könne, aber viele Kunde sich die Ware dann doch genauer anschauen möchten. In solchen Fällen „machen wir dann schnell ein Foto per Handy und schicken es ihm zu“.

Die Zeilen las Peter Ronsiek, der nur einen Steinwurf weit entfernt wohnt. Der Experte auf dem Gebiet von Virtual Reality produziert mit seiner gleichnamigen Start-up-Firma unter anderem 3-D-Ansichten von Wohnmobilen. Rund 70 Prozent der europäischen Hersteller zählt er zu seinen Kunden. Solche virtuellen Rundgänge, wie er für diese Firmen herstelle, ließen sich auf für das Möbelgeschäft umsetzen, schrieb er in einer Mail an die Firma.

Online-Präsenz im Corona-Lockdown enorm wichtig

Überzeugungsarbeit war bei Geschäftsführer Boris Gooran nicht erforderlich. Die Bedeutung des Onlinehandels stehe ohnehin außer Frage und gerade im anhaltenden Corona-Lockdown sei die Präsenz enorm wichtig. Der Unternehmer war sofort von der Idee begeistert und Ronsiek ging auch gleich an die Arbeit.

Wer jetzt auf die Seite klickt, wird von der Einladung: „Shoppen Sie auch außerhalb unserer Öffnungszeiten“ empfangen und kann sich sofort ein Bild von dem Sortiment des Möbelgeschäftes machen. Der Kunde hat - wie bei einem realen Besuch die Möglichkeit - sich in den einzelnen Gängen umzuschauen, um gewünschte Ware zu finden, ist aber auf eine solche Tour nicht zwingend angewiesen.

Der Besucher kann ebenso einzelne Möbelstücke, Haushaltsartikel oder Accessoires heranzoomen, um sich ein besseres Bild von ihnen zu verschaffen. Will er die Größe und Maße wissen, stehen dazu auch die Werkzeuge bereit, digital versteht sich. Denn es gibt eine Schaltfläche, um Abstände und Entfernungen zu messen.

Geschäfte peppen jetzt ihre Onlineangebote auf

In Kürze soll der Webshop noch ausgebaut werden, berichtet Gooran. Ziel sei es, dass Kunde und Verkäufer in einer Videokonferenz miteinander in Kontakt treten. Der virtuelle Besucher könne beispielsweise darum bitten, ihm die Ware direkt zu zeigen. Für den Mitarbeiter wiederum bestehe die Gelegenheit, das Produkt genau zu erläutern und insbesondere auch Fragen des Kunden zu beantworten.

Wenn Firmen „neue und innovative Formate nutzen“, um sich digital besser aufzustellen, sei das sehr begrüßenswert, erklärt Sandra Schmitz von der Industrie- und Handelskammer. Vor allem auch der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen sei von Vorteil, um Waren und Dienstleistungen zu präsentieren.

Zahlreiche Firmen haben nach ihren Angaben seit Beginn der Pandemie ihren Onlineauftritt aufgepeppt. Dazu gehört beispielsweise das Rüttenscheider Wäschegeschäft „blu drunter und drüber“. Eigentlich lebe man von der Laufkundschaft, sagt Inhaberin Nunziata Frasca-Janzen, die den Laden gemeinsam mit Tochter Fabiana Causurano betreibt. Doch angesichts des Lockdowns haben beide nun den Webauftritt aufgefrischt. Zahlreiche Kollektionen werden dort jetzt präsentiert und der Kunde kann über den Shop die Ware bestellen. Sie wird dann entweder geliefert oder kann abgeholt werden. Mit den bisherigen Erfahrungen sei man durchaus zufrieden, so Frasca-Janzen.

Das Modegeschäft „Native Souls“ hat in den vergangenen Monaten den eigenen Onlineshop noch weiter ausgebaut und eine Vielzahl von Artikeln ins Netz gestellt, so Inhaber Daniel Schmitz. Der Kunde könne aus dem Programm auswählen und es werde ihm nach Hause geliefert. Auf einen Abholservice verzichte man ganz bewusst. Ziel des Lockdowns sei es nun mal, dass die Menschen zuhause bleiben.

Informationen zu digitalen Werkzeugen derzeit stark gefragt

Dass die Kaufleute grundsätzlich ein wachsendes Interesse an Entwicklung und Ausbau digitaler Angebote haben, beobachtet Marc Heistermann, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Ruhr. Gerade in Zeiten des Lockdowns sei das Thema sehr gefragt. So habe es sich auch schon im Frühjahr verhalten. Der Verband lade regelmäßig zu so genannten Digital Snacks ein, bei denen mit den Händlern über unterschiedliche Facetten digitaler Werkzeuge gesprochen werde. Nach Ansicht von Heistermann ist es für einen Händler zwar keine Pflicht, einen Webshop vorzuhalten, aber man sollte ihn zumindest im Internet finden können.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) gibt wiederum zu bedenken, dass es gerade in diesen Zeiten für manche Geschäftsleute nicht einfach sei, sich ein Online-Standbein aufzubauen. Denn die oft durch Lockdowns und Einschränkungen enorm gesunkenen Umsätze seien die finanziellen Ressourcen vielfach bereits aufgebraucht. In der Folge fehle Geld, um in die Digitalisierung zu investieren.

Der HDE setzt sich deshalb für einen staatlichen Digitalisierungsfonds ein, um diesen unverschuldet in Not geratenen Unternehmen zu helfen, sich für die Zukunft aufzustellen. „Ansonsten drohen hier viele den Anschluss zu verlieren“, so Sprecher Marc Hertel.