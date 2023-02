Essen: Montag streiken Ruhrbahn und EBE, Müll bleibt liegen

Am 14. Februar war bei der Ruhrbahn zuletzt gestreikt worden.

Essen. Essen wird am Montag, 27. Februar, von einem Warnstreik erfasst: Busse und Bahnen der Ruhrbahn fahren nicht, Müll bleibt eine Woche liegen.

Im Essener Stadtgebiet wird es am Montag, 27. Februar, zu erheblichen Einschränkungen im Alltag kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Ruhrbahn und der Essener Entsorgungsbetriebe (EBE) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Busse und Bahnen fahren nicht, die Müllabfuhr am Montag fällt aus, die Leerungen werden nicht an den nächsten Tagen nachgeholt.

Busse und Bahnen der Ruhrbahn werden den ganzen Tag nicht fahren. Ausgenommen sind Schüler-Transporte von Schulen zu Schwimmbädern oder anderen Sportstätten. Auch die Beförderung von Förderschülern zu ihren Schulen in Kleinbussen findet statt.

Erst vor zwei Wochen war Streik bei der Ruhrbahn

Die Ruhrbahn war erst am Dienstag, 14. Februar, ganztägig bestreikt worden. Im Hintergrund laufen bundesweite Tarif-Auseinandersetzungen.

„Die Ruhrbahn macht ihre Fahrgäste darauf aufmerksam, dass während der Arbeitskampfmaßnahmen leider keine Nahverkehrsdienstleistungen in Essen und Mülheim zur Verfügung stehen“, teilte die Ruhrbahn am Freitag Morgen mit. Auch die Ruhrbahn-Kunden-Center und die Fundbüros seien während des Streiks geschlossen.

Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung sind außerdem alle Beschäftigten der Essener Entsorgungsbetriebe (EBE). „Vor allem die Müllabfuhr, Straßenreinigung, die Recyclingstandorte, Sperrmüllabholung und das Kundenservicecenter werden betroffen sein“, kündigt die EBE an. „Abfallabfuhren und die Straßenreinigung werden vermutlich ersatzlos ausfallen.“ Heißt: Der Müll bleibt eine Woche liegen.

Restmüll soll in Abfallsäcken neben die grauen Tonnen gestellt werden

Restmüll könne „in verschlossenen, dickwandigen Abfallsäcken neben die graue Tonne gestellt werden“, empfiehlt die EBE. „Die Mehrmengen werden dann bei den nächsten geplanten Leerungen nach und nach von der Abfallabfuhr mitgenommen.“ Diese Möglichkeit gelte ausschließlich für Haushalte, die vom Streik betroffen sind.

Sperrmüll soll am Streik-Tag nicht bereit gestellt werden, auch wenn man einen Termin vereinbart hatte. Es wird ein neuer Termin benötigt. „Die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) öffnen bei einem Warnstreik nicht“, heißt es. Auch die anderen Recyclingstandorte blieben ganztägig geschlossen.

