Fotofahndung Essen: Unbekannter zerrt Frau in den Keller und schlägt zu

Essen. Nach einem brutalen Angriff auf eine 34-Jährige in einem Haus an der Huestraße sucht die Polizei den Täter - und zeigt ein Foto des Unbekannten.

Nach einem brutalen Angriff auf eine 34-Jährige in einem Mehrfamilienhaus an der Huestraße in Essen-Schonnebeck fahndet die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem unbekannten mutmaßlichen Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der Mann die Anwohnerin am 1. August gegen 8.30 Uhr im Hausflur attackiert, um sein Opfer in den Keller zu zerren. Dort bedrohte er die Frau und schlug sie mehrfach, so die Polizei. Anschließend flüchtete er aus dem Haus.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

