Essen: Unbekannter reißt Mann zu Boden und tritt auf ihn ein

Essen. Das Opfer (42) geschlagen und getreten: Nach einem brutalen Angriff auf einen Fußgänger an der Bäuminghausstraße sucht die Kripo Zeugen.

Nach einem brutalen Angriff auf einen Fußgänger (42) in Essen-Altenessen ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, war der Essener am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Bäuminghausstraße unterwegs, als der Täter ihn in Höhe des Westerdorfplatzes ansprach. Plötzlich soll der Mann den 42-Jährigen unvermittelt attackiert haben. Er riss ihn zu Boden, dann trat und schlug er auf ihn ein, so die Polizei. Schließlich ließ der Angreifer von seinem leicht verletzten Opfer ab und flüchtete in Richtung Gladbecker Straße.

Zeugen berichteten, der Schläger sei etwa 24 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und eine Brille

Wer Hinweise zur Tat oder zu dem Unbekannten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen