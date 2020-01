Essen. Bei Tempo 120: Unbekannte werfen in Essen-Altenessen einen Stein auf Regional-Express. In Katernberg legen Täter Kinderdreirad auf die Gleise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Unbekannte werfen Ziegelstein auf Regional-Express

Zu gleich zwei Vorfällen kam es an Silvester und Neujahr im Bahnverkehr: Unbekannte haben in Essen-Altenessen an Silvester einen Ziegelstein auf den RE 3 geworfen, als der Zug aus Richtung Hamm gerade in den Bahnhof eingefahren ist.

Der Stein soll laut Volker Stall von der Bundespolizei am Dienstag gegen 13.30 Uhr von einer Brücke geworfen worden sein.

Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Er habe später erklärt, dass drei Jugendliche den Gegenstand von einer Brücke geworfen hätten, als er den Streckenabschnitt mit einer Geschwindigkeit von circa 120 Km/h passierte. Bundespolizisten fahndeten nach den Tatverdächtigen, bislang jedoch ohne Erfolg.

Einen Tag später, am Mittwoch, 1. Januar, legten ebenfalls bislang Unbekannte ein Kinderdreirad in die Gleisanlagen der Bahnstrecke an der Köln-Mindener Straße. Eine Eurobahn überfuhr das „Fahrzeug“ und zerstörte dies komplett. Am Zug konnten keine Schäden festgestellt werden. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.