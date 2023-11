Essen: Unbekannte stechen am Limbecker Platz auf Mann ein

Essen. Zwei Männer haben vor dem Einkaufszentrum einen 25-Jährigen angegriffen. Der Afghane wurde schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei einer blutigen Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt hat ein 25-Jähriger mehrere Stichwunden am Oberkörper erlitten. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Zeugen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr Alarm geschlagen. Einsatzkräfte trafen auf drei afghanische Männer, von denen einer stark blutete. Nach ersten Erkenntnissen war das Trio von zwei Unbekannten angegangen worden. Die Männer sprühten mit Reizgas und fügten dem 25-Jährigen mehrere Stichwunden zu. Um was für eine Waffe es sich handelte, ist nicht bekannt, so ein Polizeisprecher.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Während Passanten Erste Hilfe leisteten, konnten die Angreifer unerkannt flüchten.

Sie sind etwa 1,80 Meter groß. Bei der Auseinandersetzung hatten sie ihre Gesichter vermummt, sie trugen beide schwarze Hosen, einer einen schwarzen Pullover, sein Komplize einen weißen. Die Ermittler der Mordkommission suchen dringend nach Zeugen der Tat.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

