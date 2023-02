Fotofahndung Essen: Unbekannte prügeln in S6 auf Mann ein – Fotofahndung

Essen. Die Polizei Essen hat Fotos von vier Unbekannten veröffentlicht. Diese sollen gemeinsam einen 52-Jährigen geschlagen und getreten haben.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen nach vier unbekannten Männern (siehe unten). Diese sollen bereits am 30. Oktober vergangenen Jahres in der S-Bahn S6 in Richtung Essen Hauptbahnhof gemeinsam auf eine einen 52-Jährigen eingeschlagen -getreten haben.

Zuvor sollen sich die Unbekannten zunächst mit dem Mann unterhalten haben. Als sich dieser seinen Mantel auszog, soll einer der Männer einen kurzen Moment der Unachtsamkeit ausgenutzt haben. In dem Mantel befand sich eine Geldbörse, aus der einer der Unbekannten Bargeld entwendete.

Polizei Essen ermittelt gegen vier Unbekannte

Als der 52-Jährige das mitbekam, entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die vier jungen Tatverdächtigen auf ihr Opfer einprügelten. Als weitere Zeugen den Vorfall bemerkten, verließen die Unbekannten die S-Bahn an der Haltestelle Essen-Süd.

Die Polizei Essen ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Die Polizei Essen sucht diesen Unbekannten. Foto: Polizei Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen