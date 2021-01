Essen: Umbau der Rathaus-Galerie soll dieses Jahr beginnen

Essen Die kränkelnde Rathaus-Galerie soll einen "neuen Auftritt" bekommen, verspricht der Eigentümer. Das gastronomische Angebot wird erweitert.

Die Rathaus-Galerie soll umfassend umgebaut werden. "Das komplette Center bekommt einen neuen Auftritt", kündigte Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft an, die zusammen mit Henderson Park die Rathaus-Galerie im Herbst 2019 erworben hat.

Nach Ortners Worten soll der Umbau Mitte des Jahres starten. Die Genehmigungsverfahren laufen. Ursprünglich wollte die HBB zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter sein, doch die Corona-Pandemie habe die Pläne gebremst, so Ortner.

Hoher Leerstand in der Rathaus-Galerie

Derzeit leidet das Center weiter unter einer hohen Leerstandsquote. Die sei zum Teil auch strategisch gewollt, sagte Ortner. Denn die freien Ladenflächen würden für den Umbau gebraucht. Der neue Eigentümer will vor allem das gastronomische Angebot in der Einkaufspassage stärken. Dafür soll im hinteren Bereich Richtung Rathaus eine "Foodhall" entstehen.

Dafür wird der linke "Laufarm" vom Porscheplatz Richtung Rathaus dicht gemacht. Dort soll dann die Gastronomie mit mehreren Foodständen angesiedelt werden. Die Front Richtung Norden hin soll Fenster bekommen, so dass die Gäste dann einen Blick ins Freie haben. Die neue Gastromeile wird auf der Brücke über die Schützenbahn liegen.

Die Rathaus-Galerie wurde 1979 als City Center eröffnet, 2008 bis 2010 erfolgte der Groß-Umbau zur Rathaus-Galerie.

Weiter Rätsel um Zukunft des Real-Marktes in der Rathaus-Galerie

Unbekannt ist unterdessen weiterhin, wie es mit dem Real-Markt in der Rathaus-Galerie nach dem Verkauf der Handelskette weiter geht. Ortner hielt sich dazu bedeckt. "Der Mietvertrag läuft noch lange und wir gehen davon aus, dass sich auch die andere Seite daran hält", sagte der HBB-Chef. Es gebe bislang keine klare Aussage zum Standort.

Real war Mitte 2020 an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft worden, der allerdings einen Großteil der 276 Real-Märkte abgeben will. Das Kartellamt hat Kaufland und Globus bereits grünes Licht für die Übernahme von 92 bzw. 24 Märkten gegeben. Edeka ist ebenfalls noch im Rennen. Nach Informationen dieser Redaktion ist Globus am Real-Markt im Kronenberg-Center in Altendorf interessiert.

Ortner rechnet damit, dass sich im Laufe des Frühjahrs auch die Zukunft des Real-Marktes in der Rathaus-Galerie entscheidet.