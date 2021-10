Essen: Überraschende Wende in einem Fall von Pferdediebstahl

Von einer Koppel in Essen-Werden wurde die Stute Ricarda in einer nächtlichen Aktion an den Niederrhein gebracht. Wem das Pferd tatsächlich gehört, ist noch nicht geklärt.

Essen-Werden. Der nächtliche Diebstahl einer Stute von einer Weide in Essen-Werden sorgte für viel Aufsehen. Nun gibt es eine überraschende Wende in dem Fall.

Überraschende Wende im Fall der in der Nacht auf den 10. Oktober von einer Pferdekoppel Am Korintenberg in Werden verschwundenen Stute „Ricarda“. Die gute Nachricht: Das Pferd ist offenbar wohlauf; es soll nun auf einem Hof am Niederrhein stehen. Die schlechte Nachricht: Das Eigentumsverhältnis stellt sich als noch unklar dar.

Der Werdener Stallbesitzer Dieter Michael hatte angegeben, der 15-jährige Schwarzwälder Dunkelfuchs sei ihm gestohlen worden, und er habe dies bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Das hatte die Behörde auch bestätigt und mögliche Zeugen aufgerufen, sich zu melden.

Vorbesitzerin erhebt Anspruch auf das Pferd

Nun aber meldete sich bei dieser Zeitung die Vorbesitzerin von „Ricarda“ und erklärte, das Pferd sei weiter ihr Eigentum, was sie auch durch Eigentumspapiere nachweisen könne. Daher habe sie das Pferd von der Weide in Werden geholt und an den Niederrhein gebracht.

Offenbar steht das Tier im Mittelpunkt einer privaten Auseinandersetzung um ein sogenanntes Geschäft per Handschlag. Diese dauert seit längerem an und hat mit dem Verschwinden der Stute eine Entwicklung genommen, die in eine juristische Auseinandersetzung münden könnte.

Dieter Michael hat der Polizei alle entsprechenden Unterlagen übergeben und eine neue Anzeige gestellt. Und zwar nicht nur wegen Diebstahls, sondern „wegen aller infrage kommender Straftaten“. Das könnte etwa auch Betrug meinen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

