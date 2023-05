Essen: Überfall – Räuberin verfolgt Seniorin bis nach Hause

Essen. Im Essener Stadtteil Werden ist eine 81-Jährige von einer skrupellosen Räuberin attackiert worden. Die Täterin hatte das Opfer lange verfolgt.

Bis nach Hause verfolgt hat eine Räuberin ihr Opfer im Essener Stadtteil Werden am 31. März. Eine Seniorin hatte in einer Bankfiliale Bargeld abgehoben, war anschließend in den Bus 182 gestiegen, um nach Hause zu fahren. Vor der Eingangstür wurde die Seniorin von der Täterin angesprochen, wurde nach dem Weg gefragt. Die Seniorin wollte das Gespräch beenden, schloss die Haustür auf – da drängte die Räuberin ihr Opfer in den Hausflur, attackierte sie, sodass die Seniorin zu Boden fiel.

Die Räuberin entriss der Frau die Handtasche, zog das Bargeld heraus. Die Seniorin versuchte noch, sich mit ihren Gehstock zu wehren. Trotzdem gelang es der Unbekannten, mit einem Teil der Beute zu flüchten.

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Essen

Die Räuberin wurde in der Bank von einer Videokamera fotografiert. Die Polizei Essen veröffentlicht jetzt die Bilder und nimmt Hinweise entgegen unter 02018290.

