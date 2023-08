Essen: Überfall bei fingiertem Sex-Treffen – zwei Festnahmen

Essen. Bei einem fingierten Sex-Treffen ist ein Duisburger in Essen überfallen worden. Die Polizei geht von einer Masche aus. Zwei Festnahmen gab es.

Nach einem Überfall bei einem vermeintlichen Sex-Treffen in Essen Anfang Juli sind am Freitagmorgen (25.8.) zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um eine 22-Jährige und einen 23-Jährigen, beide aus Essen. Was werfen die Ermittler den beiden vor?

Laut einer Mitteilung der Behörde, hatte sich bereits am 2. Juli ein Duisburger (49) über eine Erotikplattform mit einer vermeintlichen Prostituierten zu einem Treffen in einem Industriegebiet in Borbeck verabredet. Als der 49-Jährige am Treffpunkt parkte, erschien kurz darauf eine Frau, die auf der Beifahrerseite einstieg. Für das Treffen hatte der Duisburger bereits Geld ins Auto gelegt.

Polizei Essen: Frau bedroht Duisburger mit Waffe

Als die Frau das Geld an sich nahm, öffnete plötzlich ein Unbekannter die Beifahrertür, berichtet die Polizei. Die Frau soll daraufhin ausgestiegen sein und den Duisburger mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Der 49-Jährige flüchtete aus seinem Auto und rief den Notruf. Die beiden Tatverdächtigen sollen dann ebenfalls Reißaus genommen haben. Sie seien in einen nahe gelegenen Wald geflüchtet, heißt es. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Im Rahmen der Ermittlungen nach dem Überfall stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um die 22-Jährige und den 23-Jährigen handeln soll. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen zwei Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen die 22-Jährige“, so die Polizei.

Bei den Festnahmen in Essen kommen Sondereinsatzkräfte zum Einsatz

Am Freitagmorgen wurden zur Vollstreckung zwei Objekte in Essen untersucht. Da Hinweise auf eine Bewaffnung vorgelegen hätten, wurden Sondereinsatzkräfte für die erfolgreichen Festnahmen hinzugezogen.

Die Ermittler prüfen nun, ob die beiden Tatverdächtigen möglicherweise für gleich gelagerte Taten verantwortlich sein könnten. Die Polizei fürchtet, dass sich weitere Betroffene aus Scham bisher nicht gemeldet haben könnten.

