Essen. Da die SPD einen der zwei Kommunalwahlbezirke in Altendorf opferte, musste ein Ratsmitglied zurückstecken. Weber überließ Ota Hortmanns das Feld.

Essen: Trotz Nominierung zieht Weber Ratskandidatur zurück

Es kann nur eine(n) geben: Nach diesem Highlander-Motto stand der SPD in Altendorf ein Zweikampf um die Ratskandidatur für den Herbst 2020 ins Haus. Doch die Schlacht im Saale, sie blieb am Ende aus: Wolfgang Weber (70) überließ seiner Konkurrentin Ota Hortmanns (57) am Dienstagabend das Feld. Nicht ganz freiwillig.

Aber doch „kampflos“: „Der Rückzug fällt mir nicht leicht, da bin ich ehrlich“, sagte der schon vor Wochen erneut fürs Stadtparlament nominierte Weber, der seit 1984 dem Rat angehört und sich dort als Nahverkehrs-Experte der Genossen einen Namen gemacht hat. Allerdings war klar, dass einer der beiden Altendorfer Sozialdemokraten würde weichen müssen.

Der Grund: Die SPD hatte beim Neuzuschnitt der Kommunalwahlbezirke die Streichung des zweiten Altendorfer Bezirks durchgesetzt, um damit einen Bezirk in Katernberg zu erhalten. Der gilt der Partei für ein weiteres erhofftes Direktmandat als sicherer.