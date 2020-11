Lange Zeit stand die Traditionsgaststätte Bahnhof-Süd leer. Nun hat neues Leben in das altehrwürdige Gebäude Einzug gehalten. Die beiden Düsseldorfer Sebastian Knepper (43) und Thorsten Kulmann (44) eröffnen dort gemeinsam mit der Craft Beer Brauerei Mücke ein neues Lokal. Und das zu Zeiten, in denen Gaststätten eigentlich geschlossen bleiben müssen.

Gaststätte Holy Craft im Essener Südviertel bietet Abhol- und Lieferservice an

Thorsten Kulmann und Sebastian Knepper eröffnen den Bahnhof Süd in Essen neu. Foto: OH

Ursprünglich hatten sich die beiden Gastronomen vorgenommen, schon im Frühjahr durchzustarten. Aber dann kam Corona. Dass sie nun nicht noch länger warten, liege einfach daran, dass alle Vorbereitungen für eine Eröffnung abgeschlossen seien. Wenn sie in den Räumen auch noch keine Gäste bewirten können, bleibe aber doch eine Alternative: Ab sofort können im Lokal mit Namen Holy Craft Süd an der Rellinghauser Straße 175 Speisen und Getränke bestellt und abgeholt werden.

Unter Craft Beer wird handwerklich gebrautes Bier verstanden, das neben Wasser, Malz, Hopfen und Hefe noch weitere Zutaten enthalten kann, um unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu erzeugen.

Über 100 verschiedene Biersorten im Angebot

100 verschiedene Biersorten haben die Wirte im Angebot, davon 16 in stetig wechselnder Auswahl vom Fass. Neben den Spezialitäten aus dem Hause Mücke gehören auch weitere Biere regionaler und internationaler Brauer dazu. „Die Biere stammen aus Regionen wie Nordamerika, Skandinavien und Osteuropa“, erläutert Kulmann. Auf der Speisekarte stehen Menüs und Gerichte für den kleinen wie den großen Hunger. Pizzen, Snacks und Brezel gehören ebenso dazu wie Vegetarisches.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Kulmann und Knepper das Lokal von Grund auf sanieren lassen. Eine komplett neue Küche habe man eingerichtet und Kühlhäuser angeschafft. Ferner ließen die Gastronomen die gesamte Elektrik in Stand setzen und haben den Bahnhof mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Während sie sich um das Innere des Bahnhofs kümmerten, hätten die Verpächter Fassaden und Fenster auf Vordermann gebracht, so die Betreiber.

Bahnhof-Süd ist der dritte Standort der Gastronomen

Die Gaststätte biete Platz für 140 Gäste. Für eine gemütliche Atmosphäre sorge unter anderem eine Lounge-Ecke. Zudem gehöre zum Bahnhof auch eine große Terrasse und damit ausreichend Platz für einen Biergarten.

Mit dem Bahnhof im Südviertel haben die beiden Gastronomen nun bereits ihre dritte Location gegründet. In Düsseldorf betreiben sie bereits ein Bierfachgeschäft und eine Bar. Als sie vor fünf Jahren mit Holy Craft begonnen haben, brachten sie schon viel Erfahrung aus der Gastroszene mit. Sebastian Knepper stammt beruflich aus der Systemgastronomie und Thorsten Kulmann hat nach dem Studium der Ökonomie für verschiedene Cafébar-Ketten gearbeitet.

