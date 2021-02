Essen: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Goldkette

Essen. Zwei Rentnerinnen in Essen sind Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter erbeuteten Geld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei ältere Damen sind am Dienstag (16. Februar) Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Straftaten ereigneten sich in den Essener Stadtteilen Haarzopf und Frohnhausen. Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugenhinweise.

Bei der Seniorin (73) in Haarzopf habe das Telefon gegen 14 Uhr geklingelt. Eine unbekannte Anruferin gratulierte der Essenerin zu einem Gewinn von 35.000 Euro. Um das Geld zu erhalten, müsse die Angerufene zunächst jedoch für 1000 Euro Gutscheinkarten beschaffen, die man dann in einem bestimmten Online-Store einlösen könne. Abends holte ein Unbekannter die Karten bei der Haarzopferin ab.

Am nächsten Tag habe das Telefon der 73-Jährigen erneut geklingelt. Die Trickbetrügerin forderte die Frau auf, abermals 1000 Euro in Form von Gutscheinen zu beschaffen. Die bereits Betrogene machte sich nach Polizeiangaben daraufhin auf den Weg zu einem Drogeriemarkt. Glücklicherweise habe eine aufmerksame Verkäuferin den Trick durchschaut, einen zweiten Betrug vereitelt und die Polizei informiert.

Aufmerksame Verkäuferin im Drogeriemarkt vereitelt zweiten Betrug

Der gesuchte Abholer wird so beschrieben: zirka 50 bis 70 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und vermutlich mit einer dunklen Jeanshose. Er sei Europäer und spreche Hochdeutsch.

Im Frohnhauser Fall erbeuteten die Diebe die Goldkette einer Rentnerin (88). Gegen 17.50 Uhr hätten sie sich mit Hilfe des „Zetteltricks“ Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Zuvor hatte man der Frau geholfen, Einkaufstaschen in ihre Wohnung zu bringen. Dort angekommen fragte eine der mutmaßlichen Täterinnen nach einem Zettel.

Als die gutgläubige Dame einen Zettel holte und dadurch abgelenkt war, durchwühlte vermutlich eine Komplizin die Schränke nach Beute. Mit dem Goldschmuck machte sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Geschädigte konnte eine Flüchtige wie folgt beschreiben: zirka 30 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß; kurze schwarze Haare; bekleidet mit blauem Stirnband, blauem Mund-Nasen-Schutz aus Stoff, einem weißen Parka und einer dunklen Hose. Sie habe akzentfrei Deutsch gesprochen.

Hinweise an die Polizei unter 0201/8290.

