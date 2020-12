Essen: Trickbetrüger schlagen bei Senioren und Juwelier zu

Essen. Falsche Putzfrauen oder Enkel in Not: Die Geschichten der Trickbetrüger sind ganz unterschiedlich. Ihre Opfer oft Senioren. Was die Polizei rät.

Sie geben sich als Wasserwerker, Enkel oder Polizist aus, um in Wohnungen an Bargeld und Schmuck zu gelangen. Immer wieder haben Trickbetrüger Erfolg, bringen ihre oftmals älteren Opfer mit miesen Maschen nicht nur um Wertgegenstände, sondern nehmen ihnen mitunter auch die Sicherheit – und manchmal sogar das Zuhause. Hinter den Tätern stecken regelmäßig professionelle Banden, nun haben sie wieder zugeschlagen. Mit Erfolg.

In Heisingen waren es zwei angebliche Putzfrauen, die am Samstagmittag (28. November, gegen 12 Uhr) an der Haustür eines 76-Jährigen klingelten. Ihm tischten sie folgende Lüge auf: Seine Ehefrau, die kurz zuvor das Haus verlassen hatte, soll die beiden bestellt haben. Arglos und gutgläubig ließ der Heisinger die Unbekannten eintreten.

Polizei Essen bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Als die Frauen die Wohnung nur wenig später verließen, hatten sie laut Polizei bereits Schmuck und Bargeld in beträchtlicher Höhe erbeutet. „Die beiden Frauen sollen etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein“, heißt es in der Beschreibung, die die Polizei veröffentlicht hat. Eine der beiden Unbekannten soll dunkle, lange Haare haben. Die Beamten bitten Zeugen, die Auffälliges im Bereich Lanfermannfähre/Bahnhofstraße/Bonscheidter Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden ( 0201-8290 ).

Das gilt auch für mögliche Zeugen, die etwas rund um einen Diebstahl beim Juwelier auf der Altendorfer Straße gesehen haben. Beinahe zeitgleich ergaunerte dort ebenfalls ein Duo (28. November, 11.55 Uhr) eine wertvolle Kette. Der Trick dieses Duos: Mit dicken Scheinen hätten sie vor der Nase des Juweliers (59) gewedelt, um ihre Zahlungskraft zu unterstreichen, beschreibt die Polizei das Vorgehen der Tat.

Ein kurzer Augenblick Ablenkung reichte in diesem Fall

Ist die Wohnungstür erst geöffnet, verwickeln Trickbetrüger die Anwohner oftmals in ihre Geschichten, um in die Wohnung zu gelangen. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Was dann geschah: Die beiden Unbekannten entschieden sich schließlich für eine Kette, der Juwelier hatte diese bereits eingepackt auf der Ablage liegen lassen, als eine der vermeintlichen Kundinnen plötzlich nochmals einen Ring anschauen wollte. Ein kurzer Augenblick Ablenkung reichte in diesem Fall, in dem der Juwelier zunächst nicht bemerkte, dass der Komplize die Kette an sich genommen hatte.

Anschließend flüchtete das Paar zügig aus dem Geschäft und fuhr mit einem grau-silbernen VW Touran mit Weseler Kennzeichen über die Altendorfer Straße in Richtung Borbeck davon.

Opfer schöpfte anfangs keinen Verdacht und gewährte sogar Fernzugriff auf Rechner

In Burgaltendorf wiederum war es ein falscher Microsoft-Mitarbeiter, der sich (Freitag, 27. November) am Telefon das Vertrauen einer 63-Jährigen erschlich. Gegen 12.15 Uhr rief er bei der Burgaltendorferin an und berichtete von einem technischen Problem. Da die Angerufene tatsächlich Probleme mit ihrem Computer hatte, schöpfte sie anfangs keinen Verdacht und gewährte dem vermeintlichen Servicetechniker sogar den Fernzugriff auf ihren Rechner.

Der Trickbetrüger war dann rasch zuversichtlich, die Ursache für den zu langsamen Rechner gefunden zu haben: „Ein Virenbefall, der angeblich mit der Bank der Frau zu tun habe“, erläuterte er seinem Opfer. Er manipulierte die 63-Jährige laut Polizei so lange, bis sie ihm auch den Zugriff auf ihren Bank-Account ermöglichte. Als sie schließlich doch noch Verdacht schöpfte, war es zu spät: Der Täter hatte bereits diverse Zahlungen „in eigener Sache“ getätigt, wie die Polizei beschreibt.

Oftmals suchen die Täter gezielt Senioren als Opfer aus

Das perfide an all diesen Tricks ist einerseits die Tatsache, dass die Täter sich oftmals gezielt Senioren aussuchen , deren Gutgläubigkeit wie Hilfsbereitschaft gnadenlos ausnutzen. Anderseits ist wohl niemand gefeit davor, auf eine der erfundenen Notlagen zu reagieren, weil eine durstige Schwangere um ein Glas Wasser oder ein freundlicher Handwerker um einen Zettel bittet.

Da die Trickbetrüger aber oftmals Profis sind und ihr Gegenüber gekonnt in Gespräche verwickeln, rät die Polizei dringend zu einem gewissen Misstrauen, um sich bestenfalls gar nicht erst in diese Gespräche verwickeln zu lassen.

Die Wohnungstür sollte im Zweifel immer geschlossen bleiben

Ob auf der Straße (wo mitunter nach einer Bitte um Kleingeld, unter Ablenkung Scheine aus der Geldbörse gezogen werden), am Telefon (wenn falsche Enkel anrufen und eine Notlage vorgaukeln, um Geld zu erbeuten) oder an der Haustür (wo Handwerker vorgeben, vom Eigentümer mit Reparaturen beauftragt worden zu sein, während Mittäter heimlich in die Räume gelangen), Trickbetrüger schlagen mit zahllosen Geschichten überall zu.

Daher gilt es, Abstand zu halten, damit sie nicht unbemerkt die Geldbörse erbeuten, dubiose Gespräche am Telefon zu beenden und Wohnungstüren im Zweifel nicht zu öffnen, wenn etwa der Handwerker keinen Termin hat. Denn ist die Tür erst geöffnet, können Täter mitunter hartnäckig und letztendlich überzeugend sein.

Zurück bleiben Opfer, verschwunden sind dann neben Schmuck und Geld mitunter Sicherheit und Vertrauen. Es gibt Fälle, in denen die Senioren ihrer Familie von der Tat nichts erzählen , aus Scham oder Angst, nicht mehr selbstständig leben zu dürfen. Manche können das dann auch nicht mehr.

Die Polizei rät: Wie Bürger sich vor Trickbetrügern schützen können

Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, rät die Polizei, keine Fremden in die Wohnung zu lassen . „Gewöhnen Sie sich ein gesundes Misstrauen an, dies gilt auch gegenüber Anrufern – vor allem, wenn sie Ihnen ungefragt ihre Dienste anbieten“, lautet ein Hinweis der Beamten. Diese Telefonate sollten beim leisesten Zweifel beendet werden.

Polizei oder auch Mitarbeiter von Computerfirmen fragen niemals telefonisch nach Kontostand , Zugangs-Codes, Inhalt von Schließfächern oder Vermögensverhältnissen.

Um Anrufer zu überprüfen, können Bürger im Zweifel die angeblich beauftragten Firmen anrufen. Dazu sollten sie sofort eine Vertrauensperson hinzubitten oder einen späteren Termin vereinbaren und dabei sicherstellen, nicht alleine in der Wohnung zu sein.

Niemand sollte sich von der Beharrlichkeit und Penetranz von Trickdieben und -betrügern beeindrucken oder unter Druck setzen lassen: Wer unsicher ist, sollte den Notruf (110) wählen und sich dabei nicht scheuen, lieber „einmal zu viel“ anzurufen, als Opfer dieser miesen Maschen zu werden.