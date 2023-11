Essen: Trickbetrüger erbeuten bei Seniorin (90) viel Bargeld

Essen. Eine 90-jährige Frau hat im Südviertel mindestens 10.000 Euro und Schmuck an einen Betrüger übergeben. Der Unbekannte hatte wohl einen Komplizen.

Die Polizei meldet einen erfolgreichen Trickbetrug im Essener Südviertel. Eine 90-jährige Seniorin verlor dabei viel Geld und Schmuck an unbekannte Kriminelle.

Ein Mann rief bei der Frau an, die im Bereich Mozart-/Beethovenstraße wohnt und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Am Telefon, schildert die Polizei, wirkte der Unbekannte sehr überzeugend und brachte die Frau dazu, Seriennummern von Geldscheinen durchzugeben. Angeblich müssten die Banknoten einem Kriminalfall zugeordnet werden.

Seniorin hob fünfstelligen Betrag von der Bank ab

Die Seniorin vertraute dem Unbekannten am Telefon, der die Dame dazu brachte, einen „sehr hohen Geldbetrag“, so die Polizei, von der Bank abzuholen. Der Unbekannte blieb die ganze Zeit in der Telefonleitung. Er kündigte an, dass ein Polizist kommen werde, um die Geldscheine abzuholen.

Das alles spielte sich am Montag, 13. November, ab. Gegen 15 Uhr klingelte dann tatsächlich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Polizei ausgab, bei der Frau. Er nahm einen fünfstelligen Bargeldbetrag mit und Schmuck, der der Frau gehört. Offenbar hatte einer der Täter die Frau auch noch dazu überredet, den Schmuck auszuhändigen – mit welchem fadenscheinigen Grund, ist unklar.

Der vermeintliche Polizist wird als männlich, etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch. Er entkam unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Bereich Beethoven-/Mozartstraße oder Hendrik-Witte-Straße etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise an 0201/829-0.

