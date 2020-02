Kriminalität Essen: Trickbetrüger am Telefon scheiterten an 47-Jährigem

Essen. Unbekannte haben am Wochenende versucht, am Telefon einen 47-Jährigen übers Ohr zu hauen. Angeblich habe er knapp 40.000 Euro gewonnen.

Erfolglos haben unbekannte Trickbetrüger am Wochenende versucht, einen 47-Jährigen aus Holsterhausen übers Ohr zu hauen. Sie riefen bei dem Mann an und erklärten, er habe bei einem Gewinnspiel knapp 40.000 Euro gewonnen. Er müsse jedoch zunächst Übergabe-Gebühren von mehr als 1000 Euro bezahlen. Dazu solle er so genannte „Steamkarten“ kaufen, die er nach Erhalt des Gewinns eintauschen könne. Zweimal riefen die Betrüger bei ihm an; am Telefon war jedes Mal eine Frau.

Der 47-Jährige reagierte richtig: Er brach das Telefonat ab und verständigte die Polizei.