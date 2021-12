Essen: Trauer um beliebten Kiosk-Besitzer aus Werden

Essen-Werden. Der Kiosk am Rondell in der Altstadt von Essen-Werden ist eine Institution. Sein Inhaber Thomas Winkelmann war es auch. Er starb unerwartet.

Kerzen und Blumen liegen als Zeichen der Trauer vor dem Kiosk an der Forstmannstraße 21: Besitzer Thomas Winkelmann ist am 15. Dezember plötzlich gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Sein Geschäft direkt am Rondell mit Blick auf das Kaiser-Friedrich-Denkmal soll jeden Tag offen gehabt haben, heißt es – keine Ferien, kein Ruhetag. „Darauf war er so stolz, dass er das durchhalten konnte für seine Kundschaft“, berichtet Fausto Piccinno.

Den Kiosk hatte Winkelmann vom Vater übernommen

Der Wirt der WTB-Gastronomie am Viehauser Berg war über einige Jahre Nachbar von Thomas Winkelmann gewesen. Er selbst hatte damals das italienische Restaurant im inzwischen abgerissenen Jugendstilhaus am Rondell betrieben. Der Kiosk sei quasi eine Institution in Werden: „Den hat schon sein Vater geführt, also ein ganz alter Familienbetrieb.“

Der Kiosk Winkelmann an der Forstmannstraße in Essen-Werden ist ein Familienbetrieb mit Tradition.

Ob Zigaretten, Zeitungen, der schnelle Kaffee oder eine Tüte Süßigkeiten: Thomas Winkelmann habe alle Wünsche erfüllt, war zudem stets für einen Plausch am Verkaufsstand zu haben. „Jeder hat ihn gekannt in der Nachbarschaft.“ Sein plötzlicher Tod sei ein echter Schock, sagt Fausto Piccinno.

Engagiertes Mitglied im Essen-Werdener Ruder-Club

Auch im Essen-Werdener Ruder-Club (EWRC) ist man sehr betroffen: Thomas Winkelmann ist dort als engagiertes Mitglied bekannt. „Zunächst war er als Jugendlicher aktiv, ist im Zweier und Vierer gestartet“, erinnert sich Vorsitzender Alfred Höltgen. „Dann war er eine Zeit lang raus. Vor gut sieben Jahren ist er aber in den Verein zurückgekehrt.“

Er habe sich verstärkt um den Breitensport gekümmert, sei mit den Senioren gerudert. Zuletzt war er bei der Nikolausregatta der Erwachsenen 2018 in Essen-Kettwig erfolgreich dabei: Sein Team erreichte den dritten Platz. Höltgen: „Ein allseits beliebter Vereinskamerad, der auch viele Feste mitorganisiert hat. Wir werden ihn sehr vermissen.“

