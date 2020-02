Essen. Eine 81-jährige BMW-Fahrerin fuhr in Essen-Frohnhausen mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe, die gerade eine Straßenbahn verließ.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwölf teils lebensgefährlich Verletzten ist es am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Frohnhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Menschen von einer 81-jährigen BMW-Fahrerin angefahren, als sie an der Haltestelle Gervinusplatz in Essen-Frohnhausen die Straßenbahn 109 verließen. Die Polizei sprach in einer ersten Stellungnahme von einer „dramatischen Lage“. „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Die Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße. Hier geschah das schwere Unglück. Foto: Justin Brosch

Am frühen Abend gab die Polizei weitere Details zu den Verletzten bekannt. Demnach wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt, vier gelten als schwer verletzt, fünf kamen mit leichten Verletzungen davon. „Bis auf einen Leichtverletzten wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht“, so Wickhorst.

Warum die 81-Jährige die aussteigenden Fahrgäste überfuhr, ist noch vollkommen unklar

Wie es zu dem Unfall kam, war auch am Abend noch vollkommen unklar. Die Seniorin, die den BMW X1 fuhr, gehört selbst zu den Leichtverletzten und ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht vernehmungsfähig. Ob es ein Fehler der Ampelschaltung war oder die Fahrerin plötzlich gesundheitliche Probleme bekam oder ein anderer Grund vorliegt, sei noch nicht zu ermitteln so Wickhorst.

Klar scheint zu sein, dass das Auto vom Typ SUV mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Menschen fuhr, die gerade die Straßenbahn verließen, die in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. „Die Tatsache, dass die Verletzten verteilt auf der Kreuzung lagen und Schuhe und Taschen verstreut wurden, lässt darauf schließen“, so Wickhorst. Auch die Schwere der Verletzungen spreche für ein nicht geringes Tempo. Zeugen berichteten, die Menschen seien „wie Puppen durch die Luft geschleudert“ worden.

Polizei und Feuerwehr loben Passanten - jeder Verletzte hatte jemanden, der ihm half

Lobend erwähnte der Polizeisprecher, dass beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits viele Passanten den Verletzten geholfen und erste Hilfe geleistet hatten. „Sonst erleben wir, dass erst einmal mit dem Handy Fotos gemacht werden, hier war es zum Glück anders.“ Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, dass jeder Verletzte mindestens einen Passanten an seiner Seite hatte, der sich um ihn kümmerte, bis die Rettungskräfte die Versorgung übernahmen.

Abtransport einer schwer verletzten Frau. Im Hintergrund die Straßenbahn, aus der die Menschen ausstiegen. Foto: Justin Brosch

Polizei und Feuerwehr waren mit Dutzenden Fahrzeugen und Notärzten vor Ort, auch ein Hubschrauber landete auf der Kreuzung, konnte aber wieder leer abheben, da es ausreichend Rettungswagen gab und das Klinikum nah am Unfallort liegt.

Der Unfallort an der Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße bleibt bis in den Abend weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist mit einem spezialisierten Unfall-Aufnahmeteam vor Ort, die Untersuchungen sollen noch länger andauern