Essen: Tonnenweise Kupfer gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Essen. Aus einer Lagerhalle im Westviertel sind große Metallmengen gestohlen worden. Polizei spricht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe.

Unbekannte Metalldiebe haben aus einer Lagerhalle im Essener Westviertel mehrere Tonnen Kupfer gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, müssen die Kriminellen in dem Zeitraum von Samstag (2 Uhr) bis Sonntag (22.50 Uhr) in das Gebäude an der Westendstraße eingestiegen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zum Abtransport ihrer Beute Arbeitsmaschinen und einen Lastwagen oder Transporter benutzten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Wer in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Dieben machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

