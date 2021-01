Essen: Theaterspiel bereitet Jugendliche auf den Job vor

Essen-Rüttenscheid. Auf ungewöhnliche Weise machen sich junge Leute im Essener Bürgerzentrum Villa Rü für das Arbeitsleben fit. Sie organisieren ein Theaterprojekt.

Die Gruppe von jungen Menschen, die tagtäglich im Essener Bürgerzentrum Villa Rü im Stadtteil Rüttenscheid zusammenkommt, macht sich auf ungewöhnliche Weise fit fürs Arbeitsleben: Sie arbeiten an einem Theaterprojekt.

Essener Projektleiterin: Bühnenarbeit hat sehr viel mit Berufsleben gemeinsam

Sie durchschreiten immer zu zweit den Raum, dabei achten die Paare darauf, dass ihre Bewegungen haargenau gleich sind. Gar nicht so einfach, stellen die jungen Leute fest, die in Coronazeiten noch eine andere Herausforderung meistern müssen. Um sich nicht zu nahe zu kommen, jonglieren sie mit Abstandsstangen. Willkommen in einer Übungsstunde des Programms „Leben.Bühne.Arbeit“.



Die Teilnehmer, die hier mit hoher Konzentration in Räumen der Villa Rü im Einsatz sind, wollen zweierlei: Zum einen möchten sie ihre Theatertalente ausprobieren und zum anderen über kurz oder lang eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt finden. Für Außenstehende mag es ungewohnt klingen, dass man über die Schauspielerei versucht, sich fit für den Job zu machen, räumt Projektleiterin Maja Niedernolte ein. „Doch die Arbeit auf und hinter der Bühne hat sehr viel mit dem Alltag im Beruf zu tun." Ein Ensemble, so erläutert sie weiter, lebe von der Teamfähigkeit, die auch am Arbeitsplatz an vorderster Stelle gefragt sei. Sich Ziele setzen, Ideen in die Tat umsetzen und auch schwierige Momente aushalten können, gehöre ebenso zu den Anforderungen in einem Betrieb wie auf der Bühne.

Kurs bietet jungen Menschen die Chance, sich selbst auszutesten

Die 25-jährige Nele W. fühlte sich gleich vom ersten Tag an sehr wohl in der Gruppe. Dass sie demnächst auch wirklich mal ein Stück aufführen wird, kann sie sich zwar vorstellen, im Moment ist das aber noch Zukunftsmusik. Gleichwohl habe sie sich sehr gezielt für den Kurs entschieden, um sich auch mal selbst austesten zu können. Kreatives Arbeiten habe auch den Beruf ausgemacht, den sie bereits erlernt hat. „Bekleidungstechnische Assistentin“ wird er genannt, sagt sie, und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Also auf gut Deutsch Schneiderin." Doch sie sei nun an einem Punkt angelangt, an dem sie sich neu orientieren möchte. Da biete sich im Bürgerzentrum eine passende Gelegenheit.

Die Übung, das Verhalten seines Gegenübers zu spiegeln und dabei in Bewegung zu sein, habe sich zunächst ein wenig komisch angefühlt, aber es gebe doch auch im Arbeitsalltag immer wieder ungewohnte und überraschende Momente, mit denen man umgehen müsse. Auch das gehört zum Programm mit dazu, das allerdings eine klare Orientierung aufweist: Die jungen Leute im Alter von 18 bis 25 Jahren sollen sich mit den Grundlagen der Theaterarbeit befassen. Beispielsweise, dass sie etwas präsentieren, sich vor Publikum bewegen und etwas zum Ausdruck bringen wollen.

Jugendliche diskutieren über die Wahl des passenden Berufes

Die Suche nach einem konkreten Stück, das sie auf die Bühne bringen wollen, ist ein weiterer Schritt. Auf welches Stück es hinauslaufen soll, will die Gruppe momentan noch nicht verraten. Sie hat sich zwar schon eines ausgeguckt, doch eine endgültige Entscheidung soll erst noch fallen.



Ein solches Herantasten hat gute Gründe, dreht es sich doch darum, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein. „Ich möchte hier lernen, auf eigenen Füßen zu stehen“, begründet Sophie (19), weshalb sie den Kurs gewählt hat. Die Gruppe biete dabei eine wichtige Hilfe. „Wir sind ein super Team“, gibt sie zu verstehen. Zugleich beschäftige auch alle die Frage, in welchem Beruf sie denn künftig einmal tätig sein wollen. Für die 19-Jährige nimmt das Bild schon erste Konturen an. Einerseits würde sie gerne in der Tierpflege arbeiten, andererseits wäre aber auch eine Stelle in der Lebensmitteltechnik denkbar. Wohin die Reise am Ende gehen wird, hänge zwar in erster Linie vom Arbeitsmarkt ab, aber der Kurs biete Orientierung, den richtigen Weg zu finden.

Zum Begleitprogramm gehört eine umfassende Beratung

Wenn nun demnächst die ersten Proben beginnen, wird das für die jungen Menschen auch bedeuten, Rollen einzunehmen, die eigenen Talente zu testen, das Miteinander zu erleben - mitunter auch auszuhalten. Alle diese Faktoren zeigen doch, dass ganz deutliche Parallelen zum Beruf bestehen, so Andreas Bahr vom Jobcenter, das den Kurs finanziert.Über die Theaterarbeit hinaus bestehe das Programm, so Bahr, auch noch aus weiteren, wichtigen Elementen, um den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen. Gespräche mit den jungen Menschen, Austarieren von Stärken und Schwächen oder auch die Anforderungen des Arbeitsmarktes sind nach Worten des Teamleiters Themen, die dabei im Vordergrund stehen.

Fakten zum Projekt und zur Lage arbeitsloser Jugendlicher

Maja Niedernolte ist im Auftrag der in Bochum beheimateten „defacto GmbH“ tätig, die Theaterprojekte für Jugendliche ebenso anbietet wie Coaching von jungen Menschen und Hilfe beim Einstieg in den Beruf.

Rund 3000 Essener Jugendliche unter 25 Jahren sind derzeit arbeitslos. Etwa 2300 werden vom Jobcenter betreut, da in den meisten Fällen ihre Eltern Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sind. Für die übrigen 700 jungen Menschen ist die Arbeitsagentur zuständig.

Vermittler des Jobcenters kümmern sich um die Jugendlichen, übermitteln ihnen Stellenangebote, laden sie zu Bewerbungsgesprächen ein oder finanzieren Bewerbungstrainings.

Das Programm „Leben.Bühne.Arbeit“ gehört zu derzeit zehn Projekten, mit denen das Jobcenter ganz gezielt junge Menschen in den Beruf bringen will. Weitere Maßnahmen sind in Unternehmen angesiedelt, in anderen holen Jugendliche zunächst erst einmal ihren Hauptschulabschluss nach.