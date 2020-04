Essen: Terrassendach eines Vereinslokals geht in Flammen auf

Die Feuerwehr Essen musste einen Brand in einer Kleingartenanlage in Altenessen löschen.

Essen. Die Feuerwehr musste einen Brand in einer Kleingartenanlage in Altenessen löschen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein Feuer in einer Kleingartenanlage an der Kuhlhoffstraße in Essen-Altenessen hat in der Nacht zum Donnerstag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt, die Kripo ermittelt.

Wie die Feuerwehr berichtete, stand die Überdachung der Terrasse des Vereinslokals bei Eintreffen der ersten Kräfte in Flammen. Das Feuer drohte auf den gesamten Dachstuhl des etwa 350 Quadratmeter großen Gebäudes mit Satteldach überzugehen.

Mit vier Rohren konnte das Feuer gelöscht und ein neben dem Gebäude liegender Flüssiggastank gekühlt werden. Die ersten fünf Meter des rund 30 Meter langen Dachstuhles mussten zur Brandbekämpfung und Kontrolle geöffnet werden. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.