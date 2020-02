Essen: Tempo 30 auf der Alfredstraße wird verlängert

Essen. Orkantief „Sabine“ habe die Schadstoff-Messungen an der Alfredstraße durcheinander gebracht. Deshalb soll nun eine weitere Woche Tempo 30 gelten.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Alfredstraße zwischen der Bertoldstraße und der Folkwangstraße in Rüttenscheid wird um eine Woche verlängert und bleibt noch bis zum 28. Februar bestehen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. „Das Büro TSC – Beratende Ingenieure für Verkehrswesen, das die Reallabore für die Stadt Essen durchführt, hat noch nicht genügend aussagekräftige Daten sammeln können“, heißt es zur Begründung.

Stadt droht auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an

Grund für die Verlängerung sei insbesondere Orkantief „Sabine“ und das stürmische Wetter der darauffolgenden Tage gewesen. „Kräftiger Wind kann dafür sorgen, dass während dieser Zeit die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) stark zurückgeht und so die Wirkung der Maßnahme nicht nachvollzogen werden kann“, so die Stadtverwaltung. Mit Hinblick auf die Verlängerung werde auch die Beschilderung an und um die Alfredstraße angepasst und ausgebaut. „Außerdem wird es bei Bedarf auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt Essen geben.“

Die Umweltsensitive Ampelsteuerung soll, je nach Verkehrsbelastung auf der Alfredstraße, regelnd eingreifen und dafür sorgen, dass der Grenzwert von Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) zukünftig im jährlichen Mittel nicht überschritten wird. Sie ist zudem Bestandteil des gerichtlichen Vergleichs zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Essen zur Vermeidung von Fahrverboten. Der Bau und Baubeginn der Maßnahme wurde im Dezember 2019 im Rat der Stadt Essen beschlossen.

Wirksamkeit verschiedener Verkehrssteuerungen im Test

Die mögliche Steuerung des Verkehrs auf der Alfredstraße wurde zunächst auf Grundlage von Computersimulationen berechnet. Seit Anfang Februar werden nacheinander mehrere Reallabore eingeführt, welche voraussichtlich jeweils vier Wochen andauern sollen und unter realen Bedingungen die Wirksamkeit von verschiedenen Verkehrssteuerungsmöglichkeiten testen.

Weitere, noch folgende Reallabore, sind die Optimierung und Anpassung der Grünen Welle und die Verkehrsreduktion durch Pförtneranlagen. Die Ergebnisse der Tests werden anschließend als Grundlage für die zu schaltende Steuerung auf der Alfredstraße genutzt.