Essen-Tel Aviv: Partnerstadt ist teuerste Metropole der Welt

Essen. Als teuerste Metropole der Welt macht Tel Aviv Schlagzeilen. Eine Ausstellung in Essen zeigt, wie die Partnerstadt ihr cooles Image geformt hat.

Tel Aviv gilt als Party-Location, als weiße Stadt und Sehnsuchtsort, der britische „Economist“ kürte sie gerade zur teuersten Metropole der Welt – und nebenbei ist Tel Aviv seit 30 Jahren Partnerstadt von Essen. Letzteres geriet für eine Weile aus dem Blick, doch im vergangenen Jahrzehnt sind die Wege zwischen den beiden Städten kürzer, die Bindungen der Menschen zueinander enger geworden. Als Brückenbauer hat sich dabei der Leiter der Alten Synagoge, Uri Kaufmann, verdient gemacht, der zahllose Essener auf Israel-Reisen mit der Volkshochschule begleitet hat. Nun hat er zum Jubiläum der Partnerschaft eine Ausstellung über Tel Aviv in sein Haus geholt, die die weiße Stadt vorstellt – und ihre schwarzen Seiten nicht ausspart.

„All about Tel Aviv-Jaffa – Die Erfindung einer Stadt“ präsentiert einen opulenten Bilderbogen, in dem die Klischees von Sonne, Sand und Meer, von feiernden jungen Menschen und gut aussehender Toleranz nicht fehlen. Die Ausstellungsmacher wollen davon erzählen, wie dieses Image geschaffen wurde, welche Brüche und Konflikte es überdeckt. Der Wiener Kurator Hannes Sulzenbacher konnte zur Vernissage Anfang Dezember nicht nach Essen reisen, Ko-Kurator Hanno Loewy erzählt von der „komplexen Sichtweise“ auf die 1909 gegründete, erste hebräische Stadt. „Die zunächst nichts anderes war als die jüdische Vorstadt der 4000 Jahre alten arabischen Stadt Jaffa.“

Nach 1948 aber seien die arabischen Bürger verdrängt und vertrieben worden: Jaffa mutierte zum Hinterhof Tel Avivs im Gewand der pittoresken Touristenattraktion. „Es gibt viele schmerzliche Wunden in dieser Stadt“, sagt Hanno Loewy. Die Ausstellung mit Fotografien seines Bruders Peter Loewy, der seine ersten Lebensjahre in Tel Aviv verbrachte, will diese Wunden sichtbar machen. Wunden, die man kunstvoll versteckt habe. „Noch in den 1960er Jahren galt Tel Aviv als alt, verstaubt, hässlich“, sagt Hanno Loewy.

Mit City-Branding erfand sich Tel Aviv neu

Dann sei die Tel Aviver Stadtverwaltung eine der ersten weltweit gewesen, die Verfall und Stadtflucht mit gezieltem City-Branding begegnete: Allen voran mit der Vermarktung als „weiße Stadt“, mit dem weltweit größten Ensemble an Bauhaus-Architektur. Tatsächlich habe man es eher mit dem zur Entstehungszeit sehr verbreiteten International Style zu tun; auch seien hinter den – oft schmuddelig – weißen Fassaden vielfach eher „anspruchslose Wohnblöcke“ verborgen, sagen die Ausstellungsmacher. Gleichwohl: Die Unesco beschenkte Tel Aviv mit dem Weltkulturerbe-Status.

Die Schau, die im Auftrag des Jüdischen Museums Hohenems (Österreich) entstanden ist, das Hanno Loewy leitet, hinterfragt das hippe Eigenbild Tel Avivs: Dieser Stadt, die wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des Landes ist, sich als Mekka für Start-up-Unternehmen feiert, doch für die meisten Israelis unbezahlbar ist. Eine Stadt, die zwar als Oase inmitten nationaler, religiöser und ethnischer Konflikte gilt, Einwandern aber oft kein Zuhause gebe – und illegale Flüchtlinge in ein Schattendasein zwinge.

Ein Leben auf Pump in der teuersten Stadt der Welt

Peter Loewys Fotos zeigen auch die Jugend, die Lebendigkeit Tel Avis, setzen die Schaufensterseite in Szene. „Ein Leben auf Pump“, wie Hanno Loewy sagt. Bedroht von explodierenden Immobilienpreisen und sozialen Problemen, wie man sie auch in europäischen Städten kenne. Auch das mache das „Labor Tel Aviv“ so spannend. Der Besuch der Ausstellung ersetzt keine Reise in Essens Partnerstadt – aber er weitet den Blick auf eine der spannendsten Städte der Welt.

