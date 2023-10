Essen: Taschendieb klaut EC-Karte bei Rewe und kauft ein

Essen. Als der Essener (72) an der Supermarkt-Kasse zahlen will, bemerkt er, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde. Der Verdächtige wurde dabei gefilmt

Die Kriminalpolizei in Essen sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem Taschendieb. Der unbekannte Mann habe die entwendete EC-Karte eines 72-Jährigen für Zahlungen genutzt. Die Tat selbst liegt fast ein halbes Jahr zurück

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt den mutmaßlichen Taschendieb? Foto: Polizei Essen

Tatort war eine Rewe-Markt an der Heidhausener Straße. Am 28. April 2023 kaufte der 72-jährige Essener gegen 16 Uhr ein.

Als er seine Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, habe er den Verlust seines Portemonnaies bemerkt, so die Polizei. Die Geldbörse habe sich zuvor in seiner Jackentasche befunden.

Polizei: Dem Essener entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe

Nach dem Diebstahl habe der Taschendieb die EC-Karte des 72-Jährigen mehrfach genutzt, um noch am selben Nachmittag in verschiedenen Supermärkten zu zahlen. Außerdem habe er an einer Bank noch Bargeld abgehoben.

Dem Essener entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Eine Überwachungskamera filmte den Taschendieb bei seiner Tat.

Die Kriminalpolizei (Telefon 0201/8290) sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Diebes geben können.

