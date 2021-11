Essen: Täter schlagen Scheibe ein und erbeuten Luxusuhren

Die Essener Polizei sucht zwei mutmaßliche Diebe, die in ein Juweliergeschäft in Essen-Steele eingebrochen sind.

Essen. Tatort Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele: Unbekannte Täter schlagen die Scheibe eines Juweliergeschäfts ein. Ein Zeuge hört den Lärm.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag (22. November) die Schaufensterscheibe eines Juweliers in Essen-Steele eingeschlagen und Luxus-Uhren erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Tat habe sich gegen vier Uhr früh am Kaiser-Otto-Platz ereignet, ein Zeuge habe laute Schlaggeräusche wahrgenommen. Von seiner Wohnung aus habe er außerdem einen silberfarbenen Kleinwagen vor dem Juweliergeschäft gesehen.

Zeuge: Täter flüchteten in Richtung Alte Zeilen

Die beiden mutmaßlichen Diebe hätten durch die eingeschlagene Scheibe gegriffen, um dort eine unbekannte Anzahl an Schmuckgegenständen zu stehlen. Anschließend seien sie in das Auto gestiegen und in Richtung Alte Zeilen geflüchtet.

Die Zeugen wollen gesehen haben, dass die unbekannten Diebe dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen habe eine braune Winterjacke getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum zwischen 3.30 und 4.15 Uhr gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/8290 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden. Möglicherweise sei der silberne Kleinwagen in unmittelbarer Tatortnähe zuvor aufgefallen.

