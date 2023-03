Essen: Täter führen Feuerwehr in die Irre mit Notruf-App

Die App „Nora“ soll Menschen dienen, die eingeschränkt sprechen und hören können. Per App können Notrufe an die Feuerwehr abgesendet werden.

Essen. Die Essener Feuerwehr ist wiederholt Unbekannten aufgesessen, die mit falschen Notrufen die Einsatzkräfte auf Trab halten. Die Polizei ermittelt.

Die Essener Feuerwehr wird derzeit wiederholt von unbekannten Tätern in die Irre geführt, die falsche Notrufe mit der amtlichen Notruf-App „Nora“ absetzen. Am Wochenende ist es wieder passiert, die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 3.11 Uhr über die App alarmiert: Angeblich ströme Gas aus in einem Mehrfamilienhaus in der Bessemerstraße im Stadtteil Bergeborbeck. Eine Rollstuhlfahrerin sei in akuter Gefahr, hieß es.

Wofür die Notruf-App eigentlich gut ist

Die Notruf-App „Nora“ ist eigentlich für Menschen gedacht, die im Sprechen und Hören eingeschränkt sind. Die App soll gewährleisten, dass auch diese Menschen im Notfall um Hilfe rufen können.

Bereits im Dezember 2022 war die Notruf-App von selbst ernannten Klima-Aktivisten mehrfach missbraucht worden. Die Unbekannten, die sich sinngemäß zu ihren gefälschten Notrufen mit dem Hinweis bekannten, eine Klima-Katastrophe sei wesentlich schlimmer als falsche Notruf-Einsätze, hatten die Feuerwehr in Essen mehrfach in die Irre geführt.

Täter kennen die Begebenheiten vor Ort

Die Polizei ermittelt im aktuellen Fall erneut wegen des Missbrauchs des Notrufs. „Die Angaben vor Ort und die Namen der vermeintlich Betroffenen stimmen immer, offenbar hat jemand das System gehackt und will uns damit in die Irre führen“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße. Im aktuellen Fall wohnt tatsächlich eine Rollstuhlfahrerin im Haus; es habe jedoch keine Gefahr gegeben. In der Vergangenheit habe es bereits eine ähnliche Falschmeldung gegeben, damals war auch von Gas-Austritt die Rede; betroffen war ein Haus in der gleichen Straße.

