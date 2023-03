Essen: SUV-Fahrer fährt Waschstraßen-Mitarbeiterin über Fuß

Essen. Im Essener Westviertel ist ein SUV-Fahrer einer Waschstraßen-Angestellten über den Fuß gefahren und dann geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihm.

Ein SUV-Fahrer ist am Donnerstag, 16. März, gegen 14 Uhr im Westviertel einer Waschstraßen-Mitarbeiterin über den Fuß gefahren. Laut Polizei kassierte die 20-jährige Essenerin gerade in einer Waschstraße an der Hans-Böckler-Straße, als sich der Vorfall ereignete.

Polizei Essen sucht nach dem Fahrer

Die Mitarbeiterin versuchte nach Angaben der Polizei noch, auf den Vorfall aufmerksam zu machen, doch der unbekannte SUV-Fahrer fuhr weiter. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Zeugen beschreiben ihn als männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, normale Statur, kurze, dunkle Haare, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung. Das Fahrzeug wurde als dunkler SUV beschrieben. Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, meldet sich unter 0201 829 0.

