Cocktails, Waffeln und Shisha: Neue Bar in Essen-Südviertel

Essen-Südviertel. Im Essener Südviertel hat die „Fancy“-Shishabar eröffnet. Der prominente Inhaber sagt: „Wir wollen zeigen, dass wir kein Männerclub sind.“

In der Juliusstraße, nahe des Essener Hauptbahnhofes, hat eine neue Bar eröffnet: die „Fancy“-Bar .

. Angeboten werden unter anderem Cocktails, Shakes und Waffeln . Außerdem kann man sich eine Shisha bestellen.

Der prominente Inhaber der neuen Essener Bar will sich vom negativen Image anderer Shishalounges absetzen.

Wer vor der Glasscheibe des Ladenlokals an der Juliusstraße 6 stehen bleibt, blickt auf Kunstblumen, Tische und Stühle mit Samtbezug. Ein großer Teil der Einrichtung und die Wände: knallig lila. Hier, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofes, hat Mitte Mai eine neue Bar eröffnet. Die geschwungene Schrift auf der Fensterscheibe und über dem Eingang verrät den schlichten Namen des Lokals: „Fancy“ (auf Deutsche etwa: „schick“ oder „ausgefallen“).

Der Inhaber ist ein Prominenter, der sich jedoch aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte, damit der Fokus auf dem Gastronomiekonzept und nicht auf seiner Person liegt. „Ich bin öfter hier, wenn ich in der Stadt bin. Einige wissen, dass das mein Rückzugsort ist, es soll aber kein Fan-Treff werden“, sagt er. Er ist in Essen geboren und aufgewachsen, hat ab dem Teenageralter viel Zeit in Rüttenscheid und im Südviertel verbracht. Nun hat er den Wunsch umgesetzt, einen Laden in seiner Heimatstadt zu eröffnen. Leider gebe es in Essen kein ausgedehntes Nachtleben, sagt er: „Vieles verlagert sich nach Bochum oder Düsseldorf.“

Fast jeden Tag ist sein Kollege Osi Semmo vor Ort, er schmeißt den Laden, kümmert sich um alles Organisatorische. „Ich komme rein, schaue nach, ob alles in Ordnung ist, was eingekauft werden muss und ob sich die Gäste wohlfühlen“, sagt der junge Mann, den einige von Instagram kennen dürften: Dort hat er über 47.000 Follower.

Die neue Bar im Essener Südviertel trägt den Namen "Fancy". Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Neue Bar im Essener Südviertel: Umbau dauerte sechs Monate

Die Juliusstraße ist eine Ausgehstraße, hier ist zum Beispiel die bekannte Cocktailbar „Daktari“ zu finden. In den Räumlichkeiten der „Fancy“-Bar befand sich zuvor auch eine Shishabar. Während der Corona-Pandemie kam der Betrieb dort zum Erliegen. Die neuen Betreiber bauten den Laden komplett um, rissen vom Boden bis zur Decke alles heraus und renovierten. Sechs Monate hat das insgesamt gedauert.

Nun hat die Bar einen neuen Stil, neue Möbel und neue Dekoration. Die Gäste können auf Stühlen mit lilafarbenem und dunkelgrünem Samt Platz nehmen, der Boden hat eine Marmoroptik, auf den Tischen stehen Trockensträuße. Eine große, grüne Kunstpflanzenwand mit dem Wort „Fancy“ in pinker Leuchtschrift lädt dazu ein, Fotos davor zu machen und auf Social Media hochzuladen.

Das Farbkonzept der neuen "Fancy"-Bar im Essener Südviertel ist in lila gehalten. Der Inhaber sagt: Die Räumlichkeiten sollen einen gastfreundlichen Eindruck machen, sodass sich alle willkommen fühlen Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Bar ist auf den Betrieb in den Abendstunden ausgerichtet. Sie öffnet ihre Türen täglich um 17 Uhr, montags bis donnerstags ist bis 1 Uhr geöffnet, am Wochenende ist das Ende offen. Einen Ruhetag gibt es nicht. Auf der Karte stehen unter anderem Cocktails, Shakes und Waffeln. Außerdem kann man sich eine Shisha bestellen. Circa 70 Plätze stehen zur Verfügung.

Neue Bar im Essener Südviertel will sich vom Shisha-Klischee abheben

Dem Inhaber war es laut eigener Aussage schon bei der Gestaltung der Räumlichkeiten wichtig, einen gastfreundlichen Eindruck zu machen und zu signalisieren, dass alle willkommen seien: deshalb das knallige Lila statt dunkler Töne. „Shisha-Lounges haben oft ein negatives Image“, sagt er. „Wir wollen weg vom Klischee und zeigen, dass wir kein Männerclub oder etwas in die Richtung sind.“ Bisher sei das Publikum sehr gemischt und tendenziell eher jung, von 18 bis 30. Wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickele, werde man sehen.

Nach der Bareröffnung hat das Team des „Fancy“ noch weitere Pläne: Ein paar Meter weiter wollen sie demnächst ein Frühstückscafé eröffnen, in dem es auch über den Tag verteilt Kleinigkeiten zu essen geben soll.

