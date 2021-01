Essen-Südviertel: Grüne kritisieren Gefahrenzone für Radler

Essen-Südviertel. Die Grünen kritisieren eine Gefahrenzone für Radfahrer im Essener Südviertel und überraschen die Bezirksvertretung mit einem Lösungsvorschlag.

Gerade noch rollte der Radfahrer über die ausgebaute Radstraße, die von Frohnhausen ins Südviertel führt, da erreicht er auch schon ein echtes Nadelöhr: Gemeint ist der Bereich auf der Witteringstraße zwischen Isenbergstraße und Rellinghauser Straße.

Die Stadt Essen soll gesamten Abschnitt überplanen

Wer hier als Radfahrer in Richtung Osten unterwegs ist, muss sich zwischen Bahn und Autos regelrecht durchschlängeln, kritisiert Burkhard Dedy von den Grünen. Überhaupt weise die Aufteilung des Straßenabschnitts für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer Mängel auf. Nach dem Willen der Bezirksvertretung I soll die Stadt den Bereich nun überplanen.

Zurück zur Radachse mit dem Buchstaben A. Sie endet an der Einmündung Brunnenstraße/Witteringstraße. In unmittelbarer Nähe beginnt das Teilstück, das auf Antrag der Grünen verändert werden soll. Zwei Spuren führen nach Westen, wobei eine davon für die Straßenbahn reserviert sei, erläuterte Dedy.

Die Spur Richtung Osten sei indes eng bemessen. Es komme immer wieder zu brenzligen Situationen, wenn die Türen von parkenden Autos geöffnet würden, wenn in dem Moment Radfahrer entlangkommen. Man könne die Gefahrenzone aber entschärfen, wenn die Gleise rund einen Meter nach Norden verlegt würden, so der Grünen-Sprecher.

Zusätzliche Spur für die Radfahrer auf der Straße in Essen schaffen

Dadurch könne man erreichen, dass die Schienen mittig in der Straße liegen. Es bleibe dann auch Platz, um eine Spur für Radfahrer anzulegen. Grundsätzlich solle bei den Planungen auch bedacht werden, dass in diesem Abschnitt der Witteringstraße sehr viele Fußgänger unterwegs sind und die Fahrbahn kreuzen würden. Auf beiden Seiten der Straße, so Dedy, befinden sich Gastrobetriebe, zudem seien dort mehrere Arztpraxen ansässig und schließlich habe dort auch die Brunnen-Apotheke ihre Niederlassung.

Ob eine Verschiebung der Bahngleise allerdings für den notwendigen Platz für Radspuren schafft, zog Andreas Schmidt (EBB) in Zweifel. Wahrscheinlich müssten dafür dann doch Parkstreifen geopfert werden. Die Parkplätze aufzugeben, hält Stefan Pfeiffer (SPD) zwar für einen „interessanten und diskussionswürdigen Ansatz“, aber das erfordere auch entsprechende Planungen im weiteren Verlauf der Witteringstraße in Richtung Westen.

Einen Lückenschluss im Radwegenetz erreichen

Kurzfristig werde sich ohnehin keine Lösung finden lassen, hieß es in der Sitzung. Es gehe vielmehr um perspektivische Überlegungen, unterstrich Dedy, um einen Lückenschluss im Radwegenetz zu erreichen.

Den gesamten Autoverkehr aus dem Bereich der Witteringstraße zwischen Isenberg- Brunnenstraße zu verbannen, hatte vor wenigen Woche eine Initiative um den Anwohner Frank Schweizerhof gefordert. Dieser Vorstoß soll auch in den politischen Gremien diskutiert werden.