Essen: Studierende in Werden mit Folkwang-Preisen prämiert

Essen. Herausragende Arbeiten an der Essener Folkwang Universität wurden prämiert. Rektor Andreas Jacob verlieh die mit 2.000 Euro dotierten Preise.

Mit zehn Folkwang-Preisen hat die Wettbewerbsjury 2023 Folkwang Studierende für ihre herausragenden künstlerischen Arbeiten prämiert. Sie wurden in den Sparten Jazz, Musik, Musikwissenschaft, Gestaltung, Darstellende Kunst sowie Theorie und Geschichte der Fotografie vergeben. Die Folkwang-Preisträger und Preisträgerinnen nahmen ihre Auszeichnungen und Urkunden in der Neuen Aula von Prof. Dr. Andreas Jacob, Rektor der Folkwang Universität der Künste, und Henning R. Deters, Vorsitzender der GFFF, entgegen. Der Folkwang-Preis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert.

Seit 1958 stiftet die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e.V. jährlich Folkwang Preise in unterschiedlichen Sparten. Ob Pina Bausch in der Kategorie Tanz (1958) oder Fotojournalist Guido Mangold (1960) in der Sparte Fotografie: In die Riege der ausgezeichneten Studierenden reihen sich berühmte Namen ein, die einst an der Folkwang Universität der Künste ihren Abschluss gemacht haben.

„Ganz nach dem Motto Vielfalt gewinnt, repräsentieren die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser besonderen Gala mit hochkarätigen Beiträgen das große künstlerische und wissenschaftliche Spektrum an Folkwang“, so Henning R. Deters. „Ich freue mich über das anhaltend große Interesse und die Begeisterung der Öffentlichkeit im gesamten Ruhrgebiet und insbesondere in Essen.“

Im Zuge der Folkwang-Preise wurden auch drei Sonderpreise vergeben: der Ingrid Girardet Förderpreis für junge Talente, der Dr. Alfred Hoff Sonderpreis zur Förderung junger Pianisten sowie der Tanzpreis der Josef und Else Classen Stiftung.

