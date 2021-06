Essen: Streit zwischen Männern endet mit Kopfverletzungen

Essen. Bei einem Streit in Altenessen wurde ein Mann mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei ist am späten Sonntagabend zu einem Einsatz in Essen-Altenessen gerufen worden. Dort hatte es einen Streit zwischen zwei Männern gegeben.

Um 23.27 Uhr wurde die Essener Polizei zu einem Einsatz in der Gladbecker Straße in Essen gerufen. Dort gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 62 Jahre alter Mann hatte den anderen mit einem Gegenstand geschlagen, so dass der 45-Jährige Verletzungen am Kopf erlitten hatte.

Verletzter lehnte Behandlung im Krankenhaus ab

„Wir haben mehrere Dinge sichergestellt, können aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, welches das Tatwerkzeug war“, so ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Der Verletzte lehnte einen Transport in ein Krankenhaus ab und wurde daher vor Ort versorgt. Den Tatverdächten nahm die Polizei mit auf die Wache. Es wurden Blutproben entnommen, weil der Verdacht auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum bestand. Der Tatverdächtige wurde danach wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (sh)

