Essen: Streit unter Nachbarn eskaliert – Großeinsatz in Kray

Am späten Samstagabend wurde die Polizei zur Straße ,,Am Zehnthof“ nach Essen-Kray alarmiert.

Essen. Abendlicher Großeinsatz in Essen-Kray: Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei aus, weil ein Streit unter Nachbarn eskalierte.

Ein Streit unter Nachbarn hat am Samstagabend die Polizei Essen auf den Plan gerufen. Der Konflikt in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Zehnthof sei gegen 21.45 Uhr eskaliert, hieß es am Sonntagmorgen aus der Leitstelle. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Einsatz Am Zehnthof in Essen-Kray mit vielen Streifenwagen

Das Polizeiaufgebot in Kray war nichtsdestotrotz groß. Augenzeugen berichteten von einem guten Dutzend Streifenwagen, auch auf Bildern sind diverse Autos mit Blaulicht zu sehen. Die Polizei spricht am Sonntagmorgen lediglich von „vielen Streifenwagen“.

Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Zu Gerüchten, Ausgangspunkt des Streits sei eine Karnevalsparty gewesen, konnte die Leitstelle keine näheren Angaben machen. Bilder vom Einsatz zeigen kostümierte Beteiligte. (shu)

