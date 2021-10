Essen: Streit mit Vater eskaliert - Polizei überwältigt Sohn

Essen. In einer Katernberger Wohnung musste die Polizei einen heftigen handgreiflichen Streit zwischen einem 46-Jährigen und dessen Sohn (23) beenden.

In einer Wohnung in Essen-Katernberg ist ein Streit zwischen einem Vater (46) und seinem Sohn derart eskaliert, dass Polizisten den 23-Jährigen überwältigen und Handschellen legen mussten. Gegen den jungen Mann wurde nicht nur ein Rückkehrverbot wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen. Die Beamten leiteten auch Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung ein.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein Zeuge um vier Uhr am Donnerstagmorgen heftige und lautstarke Streitigkeiten in einer Wohnung an der Meerbruchstraße gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, waren Vater und Sohn aneinandergeraten, es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden, so die Polizei.

Noch in Anwesenheit der Beamten habe der mutmaßlich alkoholisierte 23-Jährige weiterhin versucht seinen Vater anzugreifen: „Er bedrohte und beleidigte ihn massiv“, sagte Polizeisprecher Marco Ueberbach. Noch als Beamte ihn in Handfesseln abführten, gelang es ihm, dem 46-Jährigen einen Kopfstoß zu versetzen.

Unter wüsten Beschimpfungen trugen die Beamten den Aggressor zu ihrem Dienstfahrzeug. Im Gewahrsam wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen.

Trotz des heftigen Disputs - in einem waren sich Vater und Sohn am Ende dann aber doch einig: Sie verzichteten beide auf eine ärztliche Behandlung, so die Polizei Essen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen