Essen: Streit im Bus endet blutig - Mordkommission ermittelt

Nach einem blutigen Streit in Essen-Katernberg ermittelt eine Mordkommission der Polizei.

Essen. Zwei Männer sind in einem Nachtexpress in einen Streit geraten, der auf der Straße eskalierte. 20-Jähriger erlitt schwere Schnittverletzungen.

Nach einer blutigen Auseinandersetzung zweier 20 Jahre alter Männer in Essen-Katernberg ermittelt eine Mordkommission der Polizei Essen wegen versuchten Totschlags. Ein Deutsch-Mazedonier wurde schwer verletzt und ebenso in ein Krankenhaus gebracht, wie ein afghanischer Beschuldigte, der leichte Verletzungen erlitt und bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Wie Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski am Montag berichtete, waren Einsatzkräfte am Freitag gegen Mitternacht zur Bushaltestelle Meerkamp alarmiert worden und trafen vor Ort auf die beiden verletzten Männer.

Ein verbaler Streit eskalierte auf der Straße

Laut Aussagen von Zeugen sollen die 20-Jährigen im Nachtexpress zunächst verbal aneinandergeraten sein. Am Meerkamp stiegen die Streithähne zusammen mit der 21 Jahre alten Freundin des mutmaßlichen Angreifers aus. Die Auseinandersetzung eskalierte, bis einer der Männer zu einer Waffe griff und seinem Gegenüber schwere Schnittverletzungen beibrachte.

Die Polizei konnte die mutmaßliche Tatwaffe vor Ort sicherstellen. Nähere Angaben dazu machen Staatsanwaltschaft und Polizei nicht. Die Mordkommission ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen