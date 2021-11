Essen: Streifenwagen prallt bei Verfolgung gegen Hauswand

Essen. Bei der Verfolgung eines Rasers ist in der Nacht zu Donnerstag in Essen ein Polizei-Auto verunglückt. Die Beamten an Bord kamen ins Krankenhaus.

Zwei Polizeibeamte sind bei einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Donnerstag in Essen verunglückt. Sie hatten ein Auto stoppen wollen.

Auf der Straße Schonnebeckhöfe war der Polizeistreife gegen 1 Uhr ein Mercedes aufgefallen, der zu schnell gefahren war. Die Streife versuchte, den Raser für eine Kontrolle anzuhalten, doch der gab Gas und raste davon.

Verfolgungsfahrt: Polizeiwagen erlitt Totalschaden

Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt habe der 22-jährige Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens dann nach wenigen Hundert Metern auf der Ückendorfer Straße Ecke Karl-Meyer-Straße in Katernberg die Kontrolle über den Ford S-Max verloren. Der Wagen prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde auch seine 29-jährige Kollegin auf dem Beifahrersitz verletzt.

Beide Beamte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, sagte am Donnerstagmorgen ein Polizeisprecher. Details zum geflüchteten Mercedes wollte die Polizei am Morgen nicht veröffentlichen. „Wir haben Ermittlungsansätze“, sagte der Sprecher.

Die Polizistin und ihr Kollegen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, erlkärte der Polizeisprecher. Bei dem Einsatz seien weitere Streifenwagen durch die Polizei-Leitstelle alarmiert gewesen, die Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Mercedes war aber ohne Erfolg geblieben.

Bei dem Streifenwagen konstatierte die Polizei nach dem Unfall einen Totalschaden.

