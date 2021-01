Essen: Straßensperrung durch Baustelle auf Heisinger Straße

Essen-Heisingen Die Heisinger Straße ist in Essen eine wichtige Verkehrsader, die bald einem Nadelöhr gleicht. Die Stadtwerke haben eine Baustelle eingerichtet.

Die Stadtwerke haben am Montag, 11. Januar, auf der Heisinger Straße eine Baustelle eingerichtet. Es müssen Erdgas- und Trinkwasserleitungen erneuert werden. Die eigentlichen Arbeiten beginnen ab dem 18. Januar. Dann muss auch mit den ersten Einschränkungen für den Straßenverkehr gerechnet werden.

Hauptwasserleitung wird auf der Heisinger Straße erneuert

Zusätzlich zu den Versorgungsleitungen und den 61 Hausanschlüssen, die

die jeweiligen Häuser versorgen, wird auch eine Hauptwasserleitung

erneuert. Von der Bonnenbergstraße bis in Höhe der Elsaßstraße werden somit 1,4 Kilometer neue Wasserleitungen verlegt. Im gleichen Bereich wird ebenso auf rund 700 Metern die Erdgasleitung ausgetauscht.

Die Leitungen, die die Anwohner mit Trinkwasser und Erdgas versorgen, liegen in der Fahrspur, die aus Richtung Stadtwaldplatz kommt und zum Kreisverkehr führt. Die Hauptwasserleitung befindet sich auf der anderen Straßenseite in Richtung Stadtwaldplatz. Daher muss auf der Heisinger Straße auf beiden Seiten gearbeitet werden.

Verkehr wird durch Baustellenampeln geregelt

Der Verkehr wird während der Bauzeit durch Baustellenampeln geregelt - die Heisinger kennen das. Oft reihen sich während Bauarbeiten in dem Bereich im Berufsverkehr die Autos wie an einer langen Perlenkette vom Petzelsberg bis zur Elsaßstraße.

Die Baustellenampeln befinden sich zwischen der Bonnenbergstraße und der Kuckuckstraße sowie zwischen der Straße Am Hagenbusch und der Linkskurve in Höhe der Elsaßstraße. In den übrigen Bereichen wird der Verkehr einspurig in jede Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Verlegung der betroffenen Haltestellen erfolgt in Absprache mit der Ruhrbahn.

Vier Baugruben sind notwendig

Mit einem speziellen Rohrverlegungsverfahren, dem sogenannten

„Relining“, wird die neue Hauptwasserleitung in das alte Wasserrohr eingezogen.

Da diese Leitung in erster Linie zum Transport von Trinkwasser über weitere Strecken dient, kann dieses Verfahren angewandt werden. Vier Baugruben in der rechten Fahrbahn in Richtung Stadtwaldplatz sind nach Angaben der Stadtwerke notwendig, um das neue Trinkwasserrohr unter die Erde zu bekommen.

Die Baustelle teilt sich in drei Abschnitte auf. Begonnen wird an der Bonnenberstraße. Von dort aus wandert die Baustelle dann nach und nach in Richtung Elsaßstraße. Für die Verlegung aller Versorgungsleitungen mit einer Gesamtlänge von gut 2,1 Kilometern sind rund zwölf Monate vorgesehen.

Abwasserkanal wird auch noch erneuert - Bauzeit: 18 Monate

Nachdem die Trinkwasser- und Erdgasleitungen erneuert wurden, steht

auch noch eine abschnittweise Erneuerung des Abwasserkanals an. In

offener Bauweise wird in vier Teilbereichen der vorhandene Kanal erneuert.

Abwasserkanäle liegen fast immer in der Mitte der Straßen. Daher kann

deren Erneuerung nicht parallel zu den anderen Arbeiten erfolgen. Für die Sanierung des Abwasserkanals ist eine Bauzeit von sechs Monaten vorgesehen.

Für die Erneuerung aller Leitungen werden insgesamt 18 Monate benötigt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]