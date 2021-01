Essen: Straße bleibt ein Jahr lang wegen Kanalbau gesperrt

Ein Jahr lang bleibt die Zweigertstraße an der Ecke Martinstraße gesperrt. Die Stadtwerke legen neue Abwasserrohre.

Essen-Rüttenscheid. Die Stadtwerke buddeln in der Unterwelt des Essener Justizviertels. Für den neuen Abwasserkanal muss eine Straße ein Jahr lang gesperrt werden.

Seit Wochenbeginn ist die Zweigertstraße ab der Kreuzung Martinstraße/Haumannplatz in Richtung Rüttenscheid gesperrt. Die Stadtwerke haben mit dem Bau eines neuen Abwasserkanals im Justizviertel begonnen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in Geduld üben, denn die Sperrung dauert nach Angaben des Unternehmens rund ein Jahr. In einem ersten Schritt werden neue Rohre mit einem Durchmesser von 1,40 Meter von der Kreuzung bis zur Kortumstraße verlegt. Dafür wird rund die Hälfte der veranschlagten Bauzeit benötigt.

Von der Zweigertstraße aus geht es aber auch noch weiter bis zur Alfredstraße. Für diese Arbeiten rechnen die Stadtwerke ebenfalls mit einem Zeitraum von sechs Monaten. Da auf der Strecke für die neuen Kanäle die Straßenbahngleise in der Zweigerstraße unterquert werden, werde eigens ein Stollen gebaut, der in einer Tiefe von fünf Metern den Rohren Platz bietet. Der Verkehr der Straßenbahn werde durch das Vorhaben nicht eingeschränkt, heißt es in der Erklärung der Stadtwerke.

Projekt kostet rund eine Million Euro

Das gesamte Projekt kostet rund eine Million Euro, erklärt Stadtwerke-Sprecher Dirk Pomplun. Das Unternehmen wolle die Bauzeit möglichst verkürzen und plane dazu, einen Teil der Arbeiten parallel laufen zu lassen. Das solle mit der Rohrverlegung auf der Zweigertstraße und den Arbeiten am Stollen unter den Gleisen geschehen. Dazu sind aber, wie Pomplun berichtet, noch einige Voruntersuchungen erforderlich, unter anderem nach Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg.

Für den Durchgangsverkehr ist weiträumig eine entsprechende Umleitungsempfehlung ausgeschildert. Ab der Kreuzung Kaulbachstraße/Holsterhauser Straße/Hufelandstraße fährt man dann über die Holsterhauser Straße, rechts in die Friedrichstraße (B224), dann wieder rechts in die Bismarckstraße (B224) und weiter über die Alfredstraße (B224) bis zur Zweigertstraße.

Anpassungen bei den Einbahnstraßenregelungen

Die Anwohner aus dem Gebiet zwischen der Zweigertstraße, dem Haumannplatz und der Alfredstraße können dann nicht mehr von der Zweigertstraße in die Kortumstraße einbiegen. Hierzu wurde zwischen Martinstraße und Haumannplatz übergangsweise eine Zufahrt geschaffen.

Vom Uniklinikum kommend fahren die Anwohner dann auf der Straße Haumannplatz bis kurz vor die Alfredstraße. Dort befindet sich ein Wendepunkt um in entgegengesetzter Richtung auf der Martinstraße zurückzufahren. Die Anwohner können dann von der Martinstraße rechts in das Wohngebiet einbiegen. Damit das alles reibungslos funktioniert, wird es auch Anpassungen bei den Einbahnstraßenregelungen in dem Wohngebiet geben.

