Kinder aus der Gemeinde St. Suitbert wollen sich an der Sternsingeraktion Mitte Januar beteiligen.

Sternsinger Essen: Sternsinger in Überruhr verschieben ihren Termin

Essen-Überruhr Sternsinger der Gemeinde St. Suitbert in Überruhr wollen die Aktion beibehalten, aber sie gehen an einem anderen Tag los als geplant

Die Gemeinde St. Suitbert will an ihrer Sternsingeraktion festhalten, verschiebt sie allerdings um eine Woche.

Am 16. Januar wollen die Mädchen und Jungen durch die Straßen ziehen. Dabei werden sie, so heißt es in der Ankündigung, auf das Einhalten der Hygiene-Regeln "zum Schutz der Haushalte und der Sternsinger" achten. Der Gesundheit zuliebe gab es daher auch kein Vorbereitungstreffen, bei dem sich die Beteiligten auf die Aktion einstimmen. Wer jetzt noch teilnehmen möchte, kann sich unter der Mailadresse sternsinger.ueberruhr@web.de melden.

"Wir freuen uns darauf, dass Überruhr mitmacht bei einem Dreikönigssingen ohne persönlichem Kontakt und wieder einen großartigen Einsatz für Menschen in Not zeigt", heißt es weiter. Die Gelder, die bei der Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit zusammenkommen, sind dieses Mal für junge Menschen in der Ukraine bestimmt, die von ihren Eltern getrennt leben. Die Sternsinger bitten um finanzielle Hilfen für diese Kinder und darüber hinaus für alle Mädchen und Jungen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden.

Information zum genauen Ablauf der Sternsinger-Aktion 2021 gibt es kurz vor dem 16. Januar in den Schaukästen der Kirchen, auf der Homepage der Pfarrei und in den Medien.