Essen: Steeler Straße wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Symbolbild. Nach einem Wasserrohrbruch ist die Steeler Straße in Essen in Höhe des S-Bahnhofs überflutet.

Essen. Ein Rohrbruch hat am Donnerstagmorgen die Steeler Straße in Essen unter Wasser gesetzt. Die Straße ist in Höhe vom S-Bahnhof gesperrt.

Die Steeler Straße ist am Donnerstagmorgen in Höhe des S-Bahnhofs Steele nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Das Wasser habe die Straße dort komplett überflutet, teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit. Bei den Stadtwerken war am Morgen noch niemand zu erreichen.

„Das Wasser läuft die Straße runter Richtung Steeler Innenstadt“, hieß es bei der Polizei. Auch die Paßstraße sei betroffen. Die Steeler Straße sei im Bereich der Hausnummer 642 komplett gesperrt.

Die Feuerwehr war gegen 6.40 Uhr alarmiert worden und war gegen 7.30 Uhr dabei, die Lage zu sondieren, hieß es in der Leitstelle. Man sei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, hieß es. Inwieweit auch der S-Bahnhof betroffen ist, war nicht bekannt.

Wir berichten weiter.

