Essen: Steeler Straße nach Kollision zweier Autos gesperrt

Nach dem Unfall in Höhe des Wasserturms wurde die Steeler Straße gesperrt.

Essen. Bei einem Abbiegeunfall in Höhe des Wasserturms wurde ein Insasse verletzt. Von der anschließenden Sperrung war auch die Ruhrbahn betroffen.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist die Steeler Straße am Donnerstagabend gesperrt worden. Auch die Ruhrbahn war von den Behinderungen betroffen.

Wie Polizeisprecher Hendrik Heyer am Freitagmorgen berichtete, waren gegen 19.40 Uhr zwei Autos kollidiert, als einer der Fahrer in Höhe des Wasserturms auf die Steeler Straße, der andere auf den dortigen Lidl-Parkplatz abbiegen wollte. Eine erste Meldung, wonach einer der Insassen im Auto eingeklemmt worden sei, bestätigte sich zum Glück nicht. Es ging nur die Tür nicht auf, so Heyer: „Die Person wurde leicht verletzt.“

Die Steeler Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen