Essen: Stark blutende Jugendliche flüchtet vor Bundespolizei

Essen. Bundespolizisten gabelten eine 16-Jährige im Hauptbahnhof Essen auf. Sie hatte eine Wunde an der Stirn. Die junge Frau war als vermisst gemeldet.

Eine 16-Jährige mit einer stark blutenden Kopfwunde ist im Essener Hauptbahnhof vor Bundespolizisten geflüchtet. Die Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Behörde berichtete, bestreiften Einsatzkräfte am Dienstag um Mitternacht den Südeingang des Hauptbahnhofs, als ihnen die junge Frau auffiel, die sich schnell aus dem Staub machen wollte, als sie die Beamten erblickte.

Da sie eine Wunde an der Stirn hatte, boten die Polizisten der 16-Jährigen Hilfe an und alarmierten einen Rettungswagen. Die Sanitäter entschieden, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müsse. Auf Nachfrage erklärte die Verletzte, dass sie gestürzt sei.

Recherchen der Beamten ergaben später, das die Jugendliche als vermisst gemeldet war. Nach der Behandlung wurde sie in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

