Essen-Stadtwald: Parkende Autos behindern die Müllabfuhr

In der Straße Am Dönhof in Essen-Stadtwald wird es wegen parkender Autos oft zu eng für Müllfahrzeuge.

Essen-Stadtwald. In der engen und zugeparkten Straße Am Dönhof in Stadtwald kommen Müllfahrzeuge oft nicht durch. Entsorgungsbetriebe und Stadt suchen Lösung.

Über den seit Wochen nicht abgeholten Müll in der Straße Am Dönhof in Essen-Stadtwald ärgert sich Anwohner Ralph Schimpf. Der Erklärung der Entsorgungsbetriebe kann der Bürger nicht so recht folgen.

Seit zwei Wochen sei der Müll in der Straße nicht abgeholt worden, so Schimpf. Mehrfache Hinweise an die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) seien mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass den Müllfahrzeugen der Weg durch parkende Autos versperrt sei. „Da die gesamte Straße von meinem Haus aus einsehbar ist, kann festgestellt werden, dass diese Begründung bezüglich der üblichen Entsorgungszeiten allenfalls in Ausnahmefällen zutraf, nicht jedoch in der letzten Woche“, so der Bürger.

Unrat aus aufgerissenen Müllsäcken verteilt sich auf der Straße in Essen-Stadtwald

Mittlerweile stünden nicht nur die bereits von den EBE-Mitarbeitern an Sammelpunkten zusammengestellten Müllcontainer vor den Häusern, sondern auch etliche Müllsäcke, die teilweise von Ratten aufgerissen seien, so dass sich der Unrat auf der Straße verteile. „So werden Sie Ihrem Versorgungsauftrag nicht gerecht und gefährden die Gesundheit der Anwohner“, hat Schimpf an die EBE geschrieben. Er fordere eine „intelligente Lösung“ für eine reibungslose Müllabfuhr.

Die Situation in der Straße Am Dönhof ist den Entsorgungsbetrieben Essen bekannt, wie Sprecher Simon Gerich mitteilt. Aufgrund der dortigen engen Straßenführung und Parksituation sei es den Mitarbeitern nicht immer möglich, die Straße termingerecht anzufahren. „Aus diesem Grund gab es dort in der Vergangenheit regelmäßig mehrere Anfahrten. Die Abfalltonnen in der Straße Am Dönhof konnten so letztlich – wenn auch mit Verspätung – immer geleert werden“, so Gerich. Gemeinsam mit der Stadt arbeite die EBE derzeit an einer Verbesserung der Parksituation, damit die Abfallentsorgung dort in Zukunft verlässlich möglich sei.