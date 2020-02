Essen. In der Essener City haben rund 80 Demonstranten am Mittwochabend vor dem FDP-Büro eine Kundgebung abgehalten. Essens FDP-Chef in der Kritik.

Essen: Spontane Demo vor dem Parteibüro der FDP

Vor dem Essener Parteibüro der FDP in der Alfredistraße (Innenstadt) haben am Mittwochabend rund 80 Demonstranten eine kurzfristig einberufene Kundgebung abgehalten. Die bei der Polizei angemeldete Demo trug den Titel „Keine Zusammenarbeit mit Faschisten“.

Die Kundgebung richtete sich gegen das politische Manöver der FDP in Thüringen, mit den Stimmen von AfD-Abgeordneten den Ministerpräsidenten zu stellen. Zusätzliche Schärfe erreichte die Debatte in Essen, weil sich Essens FDP-Chef Hans-Peter Schöneweiß am Mittwochnachmittag nicht deutlich distanziert hatte von den Vorgängen in Thüringen. Stattdessen hatte Schöneweiß erklärt, bei einer geheimen Wahl sei eben nicht auszuschließen, dass auch AfD-Abgeordnete „einen guten Mann mitwählen“. „Es kann ja auch nicht sein, dass wir keinen Kandidaten mehr aufstellen, weil die AfD ihn wählen könnte.“

An der Kundgebung nahm das Bündnis „Essen stellt sich quer“, die Jungsozialisten und andere Gruppen teil.