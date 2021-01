Essen: Sperrung der Bottroper Straße wegen neuer Brücke

Die Eisenbahnbrücke an der Bottroper Straße wird erneuert, die Bauarbeiten laufen schon seit einem Jahr.

Essen-Bochold Die Bottroper Straße erhält eine neue Brücke über die Eisenbahn. Dabei kommt es zu Straßensperrungen und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Im Zuge der Arbeiten zum Brückenneubau über die Eisenbahnstrecke zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof an der Bottroper Straße im Stadtteil Bochold werden ab Samstag, 16. Januar, insgesamt sieben Hauptstahlträger der neuen Brücke eingebaut. Jeder Träger hat eine Länge von rund 42 Metern und wiegt etwa 45 Tonnen. Für das Einsetzen der Brückenteile kommen zwei Schwerlastkräne mit einer Traglast von jeweils 400 Tonnen zum Einsatz.

Sperrung zwischen Essener Hövel- und Hafenstraße

Um diese Arbeiten durchführen zu können, muss die Bottroper Straße, im Abschnitt zwischen der Hövelstraße und der Hafenstraße, von Freitag, 15. Januar, ab 21 Uhr, bis Sonntag, 17. Januar, 21 Uhr, voll gesperrt werden.

Die Bottroper Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen der Essener Innenstadt mit den Gewerbegebiet und Stadtteilen im Norden sowie der Autobahn A 2 und der Nachbarstadt Bottrop. Besonders in den Morgenstunden staut sich der Verkehr in Richtung City. Die Bauarbeiten haben vor einem Jahr begonnen und sind für 18 Monate angesetzt gewesen - liegen also noch im Zeitplan.

Für das Einsetzen der Stahlträger ist zudem die Vollsperrung der Bahnstrecke "Oberhausen Hbf – Gelsenkirchen Hbf" nötig. Diese ist im Zeitraum von Samstag, 16. Januar, 6 Uhr, bis Sonntag, 17. Januar, 21 Uhr, vorgesehen.

Umleitungen werden eingerichtet

Für den Zeitraum der Vollsperrung werden Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Sie führen für den Verkehr in Richtung Bottrop über die Friedrich-Lange-Straße, Haus-Berge-Straße und die Hafenstraße oder über die Hövelstraße, Gladbecker Straße, Krablerstraße sowie die Hafenstraße. In Richtung Essener Innenstadt verlaufen die Umleitungen entsprechend entgegengesetzt.

Informationen zu den Auswirkungen auf den Schienenverkehr finden Interessierte auf den Seiten der Abellio und der Eurobahn.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Essen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++