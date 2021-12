Essen: Spenden für Konzert-Flügel in Altendorf gesucht

Essen-Altendorf. In der Luthergemeinde in Essen-Altendorf soll ein Konzert-Flügel erklingen. Doch der ist teuer. Spenden sollen helfen.

Wenn Kantorin Ulrike Jerosch in der Christuskirche in Essen-Altendorf derzeit in die Tasten greift, dann spielt sie auf einem alten Klavier aus dem ehemaligen Lutherhaus. „Wir brauchen dringend einen Konzert-Flügel“, sagt sie. Wie die Evangelische Lutherkirchengemeinde nun das Geld zusammen bekommen will.

Altendorf und Kirchenmusik sind seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Zahlreiche Konzerte in der Christuskirche zeugen davon. Neben Orgel- und Kammermusik tragen die Kantorei, der Frauen- und der Posaunenchor sowie das Blockflötenensemble zum lebendigen Gemeindeleben bei.

„Unser Traum ist es, in naher Zukunft einen Konzertflügel erklingen zu lassen, um nicht nur eigene Gottesdienste und Konzerte abwechslungsreicher zu gestalten, sondern um auch musikalischen Gästen ein angemessenes Instrument bieten zu können“, sagt Ulrike Jerosch.

Zum Osterfest 2022 soll der neue Konzertflügel in der Christuskirche erklingen

Spätestens bis zum Osterfest des kommenden Jahres – so das Ziel – soll der neue Flügel in der Kirche an der Röntgenstraße erklingen. Wobei neu relativ zu sehen ist, denn zu einem fabrikneuen Instrument wird es selbst bei unerschütterlichen Glauben nicht reichen. Kantorin Jerosch: „Ich habe mich schon nach einem gebrauchten, geeigneten Flügel umgesehen.“ Aber selbst da liege die Untergrenze bei 20.000 Euro. Und bislang stehen 3.000 Euro auf der Habenseite.

Deshalb bittet die Kirchengemeinde nun um Spenden und lädt seit einiger Zeit zu Benefizkonzerten ein. Das nächste findet am Mittwoch, 29. Dezember, um 19 Uhr in der Christuskirche statt. Der Titel: „Seht ihr unsern Stern dort stehen“ – ein weihnachtlicher Nachklang bei Kerzenschein. Die weiteren Termine: Sonntag, 13. Februar 2022, 18 Uhr: „I will always love you“ – Musik und Lyrik zum Verlieben; Sonntag, 20. März 2022, 16 Uhr: „Freuet euch der schönen Erde“ – Konzert zum Frühlingsanfang sowie Montag, 18. April 2022, 10 Uhr: „Wir wollen alle fröhlich sein“ – Festlicher Musikgottesdienst zur Vorstellung des neuen Flügels.

Wer die Luthergemeinde finanziell unterstützen will, der kann dies auch außerhalb der Konzerte tun: Kontonummer: DE47 3506 0190 5995 1020 07; Verwendungszweck: Ein Flügel für Altendorf.

